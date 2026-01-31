San Roque se suma a la campaña 'Este marrón vale la pena' con un pasacalles informativo del contenedor orgánico

La ciudad de San Roque se sumó este sábado a la campaña ambiental Este marrón vale la pena, promovida por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa, con un pasacalles informativo celebrado en un ambiente festivo y participativo.

La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, se desarrolló en la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Alameda. Durante el recorrido, se ofreció información, materiales formativos y actividades participativas centradas en la correcta gestión de los residuos orgánicos, coincidiendo con la implantación del nuevo contenedor marrón en las calles de la localidad.

La campaña Este marrón vale la pena forma parte de un plan de concienciación y sensibilización ambiental que se extenderá hasta el mes de mayo en los ocho municipios del Campo de Gibraltar, entre ellos San Roque. Su objetivo es fomentar la separación de la fracción orgánica a través del uso del contenedor marrón, destinado a la recogida de restos de comida, frutas, verduras, posos de café y otros biorresiduos que pueden transformarse en compost o biocombustibles, reduciendo así los residuos destinados a vertedero y mejorando la sostenibilidad local.

La iniciativa se estructura en dos fases: una de refuerzo en municipios donde ya se había trabajado previamente, como San Roque, La Línea y Tarifa, y otra de implantación en aquellas localidades donde el contenedor marrón se introduce por primera vez. A lo largo de la campaña se llevarán a cabo acciones de proximidad como visitas puerta a puerta, puntos informativos itinerantes, talleres educativos, actividades en mercados, sesiones con colectivos sociales, exposiciones y eventos divulgativos como el pasacalles celebrado en San Roque.

El pasacalles se convirtió en una propuesta festiva y familiar que permitió a vecinas y vecinos participar activamente en el proceso de transición hacia una gestión de residuos más eficiente, circular y respetuosa con el medio ambiente, reforzando hábitos sostenibles con beneficios ambientales y económicos para el conjunto del municipio.