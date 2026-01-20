San Roque se suma a los 100x100 Unidos

San Roque 100x100 se ha convertido en la última agrupación en sumarse a 100x100 Unidos, el nuevo proyecto político de base municipalista que continúa creciendo a lo largo y ancho de la provincia de Cádiz, con presencia en sus seis comarcas y con una veintena de equipos de trabajo. Los tres concejales de la formación sanroqueña en el Ayuntamiento, Mayte García, Antonio Peralta y Montserrat Gavilán, se integran en la transformación del partido localista.

100x100 Unidos y San Roque 100x100, según han informado este martes en un comunicado, han iniciado ya el proceso de integración y transformación en un único partido: 100x100 Unidos por San Roque, que "con la independencia y libertad de las formaciones localistas continuará defendiendo los intereses del municipio sanroqueño, al mismo tiempo que sumará fuerzas con el resto de agrupaciones 100x100 para obtener representación en las administraciones supramunicipales", recalca la formación.

Ambos equipos ya han comenzado a "trabajar juntos en este ilusionante proyecto conjunto" y anuncian la presentación oficial de esta agrupación para el próximo 6 de marzo. Antes de esta fecha, detallan desde 100x100, será también el turno de los compañeros y compañeras de Chiclana de la Frontera (28 enero), Conil de la Frontera (6 febrero) y Barbate (12 febrero).

“Estamos muy contentos con la gran acogida que estamos teniendo. Ya estamos trabajando mano a mano con los compañeros de San Roque, y continuamos también estableciendo y consolidando nuevos equipos en toda la provincia. Es lo que más nos importa ahora mismo, contar con buenos grupos, con portavoces y distintos responsables que trabajen por sus municipios, desde la política útil que venimos practicando, y que colaboremos juntos por el desarrollo de esta provincia y sus municipios. Juntos somos más fuertes”, señala el presidente de 100x100 Unidos, el linense Javier Vidal.

Unas palabras a las que se suma Mayte García, portavoz de la agrupación local sanroqueña, que destaca la oportunidad de “continuar trabajando por y para San Roque y sus vecinos, el Campo de Gibraltar y en este caso la provincia de Cádiz".

"Los buenos resultados de la gestión 100x100 en las administraciones en las que estamos presentes, están ahí, saltan a la vista, ahora es momento de unirnos y de ir a por todas, de crecer juntos y ser más fuertes, aportando y sumando entre todos. 100x100 Unidos”, sentenció.