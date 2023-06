San Roque destina 240.000 euros para subvencionar la compra de informática a quienes cumplen 18 años

El Ayuntamiento de San Roque destina 240.000 euros para subvencionar la compra de productos de informática a quienes cumplen 18 años durante 2023, siendo el importe máximo por beneficiario de 500 euros. Las ayudas son en régimen de concurrencia competitiva y se destinan a la compra de equipos tecnológicos (ordenador de mesa, ordenador portátil o tablet).

Los requisitos exigidos son: obtener la mayoría de edad a lo largo de 2023, estar empadronado en la localidad con una antigüedad mínima de 12 meses, estar matriculado en estudios oficiales en un organismo público o privado y no tener deuda tributaria alguna con el Ayuntamiento.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en el cuenta que se indique en el impreso de la solicitud. El plazo de presentación de solicitudes se inició este martes 20 de junio, y se prolongará durante un mes.

Las solicitudes deben presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento (Casa Consistorial, Plaza de las Constituciones) o en las distintas Alcaldías de Barrio. La solicitud debe dirigirse a la Delegación de Educación, bajo la coordinación de Secretaría General.

En el tablón de edictos del Consistorio se publicará el listado de beneficiarios y la cuantía, así como los no beneficiarios y los excluidos, con indicación de la causa de estos últimos. Se abrirá un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones. Una vez resueltas las reclamaciones, la comisión de valoración publicará el listado definitivo de beneficiarios.

Una vez publicado dicho listado definitivo, el Ayuntamiento pagará las subvenciones en el plazo de un mes, y las personas beneficiarias tendrán hasta el 30 de diciembre de 2023 para presentar los justificantes de haber adquirido los equipos informáticos.

"En el padrón de San Roque hay unas 450 personas censadas que en 2023, alcanzan la mayoría de edad. Queremos contribuir a que mejoren sus expectativas educativas, sociales y laborales, y estas ayudas para que nuestros estudiantes de 18 años puedan comprar ordenadores, portátiles o tabletas pueden ser una buena herramienta para ello", ha señalado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.

"En estos momentos en los que España y el resto del mundo está inmerso en un proceso acelerado de digitalización, desde el Ayuntamiento de San Roque hacemos una modesta contribución por mejorar las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes, a los que animo a que presenten la pertinente documentación para optar a estas ayudas", concluyó.

"Muchos de nuestros jóvenes se enfrentan en otoño a un nuevo curso en Bachillerato, Ciclos Formativos y en la Universidad. Estas ayudas pueden servirles para adquirir unos equipos informáticos nuevos y mejor adaptados a sus necesidades", ha destacado la teniente de alcalde de Educación, Mónica Córdoba.

"Aunque puede acceder a estas ayudas cualquier joven que cumpla 18 años en 2023, animo en especial a los de familias con menos recursos económicos a que presenten la documentación. Sería una lástima que no agotemos totalmente la partida presupuestaria y que alguna persona que lo necesite se quedara fuera de la convocatoria", apuntó.

Si el solicitante no ha cumplido la mayoría de edad en el momento de entregar la solicitud, la documentación será la siguiente: la instancia general en la que el padre, madre o tutor legal solicita la subvención en representación del beneficiario; fotocopia del DNI/NIF/NIE del tutor solicitante, así como del beneficiario menor de edad; fotocopia del libro de familia que acredite la relación de parentesco o documento acreditativo de tutoría legal; certificado de la cuenta bancaria donde se realizará el ingreso, a nombre de la persona tutora, con el correspondiente IBAN; autorización para consultar el empadronamiento; acreditación de los estudios oficiales del beneficiario; declaración del tutor de no tener deuda tributaria con el Ayuntamiento; declaración del tutor de no haber recibido otros fondos para el mismo fin cuya suma supere el costo del gasto subvencionable.