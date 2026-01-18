Spider-Man, Iron Man, Thor y los X-Men: los mejores dibujantes se apuntan al gran festival para celebrar a Carlos Pacheco en San Roque

La organización de Pachecómic San Roque ya ha confirmado la presencia de relevantes nombres de dibujantes de cómic, todos ellos en la elite del dibujo internacional y nacional. De esta forma, la cita sanroqueña será un referente ineludible.

El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Juventud, con la colaboración de Asociación Cultural Carlos Pacheco, organizan Pachecómic, el salón del cómic y el manga de San Roque, que se llevará a cabo en la Plaza de las Constituciones los días 20, 21 y 22 de marzo.

Jorge Jiménez, Pepe Larraz, Mikel Janin, Álvaro Martínez Bueno, Gabriel Hernández Walta, Rafa Sandoval, Carmen Carnero, Pasqual Ferry, David Lafuente o Aneke son alguno de los importantes ilustradores que han confirmado su presencia en Pachecomic San Roque, a la que no faltará, Jesús Merino, quién trabajo muchos años codo con codo junto a Carlos Pacheco.

Además de las actividades que se han celebrado en anteriores salones del cómic en San Roque, como la zona gamer, zona cosplay y los talleres de manga, en esta ocasión se ofrecerán ponencias de estos grandes ilustradores españoles del cómic, todas ellas gratuitas.

Pachecomic San Roque pone a a la ciudad en el mapa de las mejores convenciones de España. El teniente de alcalde de Juventud, David Ramos, elogió el increíble cartel de artistas que se está confeccionado, y que aún no está cerrado, y animo nuevamente a los aficionados a disfrutar de esta apuesta por el cómic y el manga en San Roque.

Y es que Carlos Pacheco era un grande en el mundo del comic y sus compañeros han querido estar presentes en el que será la primera edición que recoge el nombre del artista, organizado por la Delegación de Juventud y la Asociación Cultural Carlos Pacheco.

Cartel de Pachecómic. / E.s.

El cartel que presenta el Salón Pachecómic fue realizado en 2022 tras el fallecimiento de Carlos Pacheco para el Salón del Cómic de Barcelona y se subastó para apoyar la investigación de la ELA. Pachecomic San Roque quiere potenciar la importancia y la figura de Carlos Pacheco y mantener su legado vivo.

En relación con los participantes en esta primera edición de Pachecómic en San Roque, Jorge Jiménez le da a sus dibujos una energía brutal, personajes expresivos, páginas muy dinámicas y una marcada influencia del manga en cuanto a dinamismo y control del espacio. Referente en DC, ya que es autor del relanzamiento y rediseño de Batman tras destacar en dicha obra años atrás y en otras como Super Sons, entre otras de la editorial DC.

Pepe Larraz destaca por su anatomía impecable, narrativa clara, y sus composiciones dinámicas que rompen el espacio en las viñetas, así como un uso del claroscuro mediante medios tonos que le dan un resultado casi pictórico. Ha demostrado desde el principio en sus obras, destacar entre los más grandes, con ejemplos como House of X en X-Men, el evento Blood Hunt y actualmente en Amazing Spider-Man, que hacen de Pepe el artista estrella de la Casa de las Ideas.

Mikel Janín tiene un estilo elegante y muy cinematográfico, con gran dominio del color y la composición, dado sus conocimientos arquitectónicos, que pone en práctica con Justice League Dark, Nightwing, JSA y Detective Comics, donde en este momento es autor gráfico completo, es uno de los artistas más respetados dentro de la industria y de los fans de los personajes.

Álvaro Martínez Bueno, tras pasar por múltiples series en DC Comics, ha demostrado un trazo excelente, atmósfera, expresividad en sus páginas. Su uso del realismo y el claroscuro es ideal para historias adultas, como por ejemplo en la multipremiada The Nice House on the Lake, donde combina narrativa pausada con composiciones espaciales cerradas y portadas del más puro estilo “concept art”.

Gabriel Hernández Walta tiene un estilo muy reconocible, alejado de los standares de la industria, con gran manejo de la mancha, el color y la emoción, que pone en obras como La Visión, Magneto, El Velo o su saga sobrenatural Phantom Road.

Rafa Sandoval maneja una acción clara y potente, anatomía fuerte, narrativa superheroica clásica que desarrolla en Ultimate X-Men y Green Lantern. Su estilo mezcla el clásico y el propio de los 90 en composiciones cargadas de movimiento, tiene a su cargo el apartado gráfico de Absolute Superman, donde crea desde cero otra nueva iteración del personaje clásico por antonomasia.

Carmen Carnero tiene una narrativa clara, de estilo moderno y consistente, domina las composiciones tanto en personajes individuales como en grupos, tras etapas como Captain Marvel y X-Men es la encargada en estos momentos de relanzar al popular personaje Iron Man además de rediseñar la armadura.

Pasqual Ferry uno de los más veteranos cuyo estilo no para de evolucionar desde Heroes For Hire, Namor, Thor, Superman, Doctor Strange, donde su uso innovador de los medios tonos digitales cambió el paradigma de la industria sin olvidar obras personales como Yo, Mr Bulb o Alice. Actualmente se encarga de la etapa The Mortal Thor.

Jesús Merino es conocedor de todos los estilos clásicos narrativos, sus lápices son tan detallados como sus tintas, su pincel es capaz de darle vida a cualquier norma gráfica, ha tenido en DC una larga etapa donde destacó el Superman New 52, Team, Futures Ends, Flash, Jimy Olsen, Waller vs Wildstorm. Actualmente se encuentra ilustrando a Conan el Bárbaro tras pasar brevemente por la obra Los Monstruos junto a James Robinson.

David Lafuente, con un estilo cartoon sólido, muy expresivo e inmediatamente reconocible, pero no enfocado al realismo superheróico, con ejemplo como Runaways o Super Sons, ha desarrollado un dominio perfecto del arte digital que lo alterna siempre con el retorno a estilos tradicionales.

Aneke, heredera de estilos clásicos como Barry Windsor Smith y Frank Thorne, domina la composición de personajes y remata con un potente entintado y color, obras como DC Bombshells, Red Sonja o Esther hacen de Aneke una de las mejores dibujantes de la industria donde los personajes femeninos brillan de forma única en sus lápices.