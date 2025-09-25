Pacheco Forever: la Comic Con de Málaga rinde homenaje al historietista Carlos Pacheco

La Comic Con de Málaga acogió este jueves, el día de su apertura, la emotiva presentación de Pacheco Forever, un documental dedicado a la vida y legado del dibujante sanroqueño Carlos Pacheco, fallecido en 2022. La expectación era máxima entre seguidores, amigos y colegas de profesión, que abarrotaron la sala para recordar a una de las figuras más influyentes del cómic español e internacional.

El acto estuvo presidido por Alejandro Pacheco, hijo del artista, acompañado por parte del equipo creativo del documental producido por Muy Al Sur Films, con la dirección de Adrián Ordóñez y guion de Sergio Rubio. La presentación combinó la proyección de un primer teaser con una mesa redonda donde se sucedieron testimonios cargados de admiración y cariño.

“Mi padre era una enciclopedia viviente y nunca tenía un no para nadie. Si podía, siempre echaba una mano”, recordó emocionado Alejandro, quien compartió anécdotas personales que revelan tanto la dedicación profesional como la humanidad del dibujante. Una de ellas evocaba cómo, en pleno cumpleaños familiar, Pacheco llegó tarde porque se había obsesionado con perfeccionar el dibujo de unas manos: “Dibujaba cada trazo como si fuera el primero que alguien iba a ver”.

Los testimonios de colegas como Álvaro Martínez Bueno, que lo definió como “maestro, inspiración y amigo”, o del propio director del documental, que lo consideró “talento, inspiración y pionero”, reflejaron el impacto que tuvo en varias generaciones de autores y lectores. “Carlos nos marcó a todos. Fue la última gran superestrella intergeneracional del cómic”, señaló Raúl, divulgador y librero participante en la charla.

El público también tomó la palabra para compartir recuerdos. Muchos descubrieron a Pacheco a través de su trabajo en La Patrulla-X, Los Vengadores o Superman, destacando la belleza y coherencia narrativa de sus ilustraciones. Otros subrayaron su cercanía y su humildad, cualidades que, según coincidieron, generaron un “tsunami de cariño” en la comunidad.

El documental Pacheco Forever busca retratar precisamente esa dualidad: el artista que llevó su talento desde San Roque a Marvel y DC Comics, y la persona que nunca dejó de verse a sí misma como alguien agradecido de poder vivir de lo que amaba. “Nuestra intención es llegar al núcleo del personaje, para que quienes lo conocieron lo revivan y quienes no lo conocieron descubran a un auténtico superhéroe andaluz”, explicó el director Adrián Ordóñez.

La productora Muy Al Sur Films trabaja ya en la financiación del proyecto, que incluye rodajes en Estados Unidos y aspira a estrenarse tanto en cines como en plataformas. “Queremos hacerlo muy grande, a la altura del homenajeado”, señaló Sergio Rubio, guionista del film.

El evento concluyó con el compromiso de la recién creada Asociación Cultural Carlos Pacheco, que busca recopilar materiales, documentos y anécdotas para preservar y difundir su legado. Como resumió Alejandro: “Él nunca se vio como una estrella, pero para todos nosotros fue, y sigue siendo, un verdadero superhéroe”.

El acto concluyó con la proyección del primer teaser del próximo documental, que se cocina a fuego lento pero con grandes expectativas.