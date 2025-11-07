Sonia Ibáñez, elegida pregonera de la Semana Santa de San Roque 2026

Sonia Ibáñez Serrano ha sido designada como pregonera de la Semana Santa de San Roque para 2026 por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Desde muy joven ha mostrado su gran vocación por la Semana Santa, a pesar de no haber nacido en una familia cofrade. Ibáñez ha venido participando en diversas hermandades, entre las que destacan la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura desde el año 1996.

Ha acudido allí donde le han pedido ayuda, por eso ha podido vivir la Semana Santa desde diversos puntos de vista, como penitente, representando a la hermandad, fiscalizándola, desde la junta de gobierno o incluso como cargadora bajo los pies de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la barriada de la Estación de San Roque.

Durante seis años, ha sido tesorera del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque, cargo que ha llevado de manera justa, equitativa y responsable.

Ibáñez es también fundadora de la Agrupación Romeros de San Roque, encargada de velar por el patrón y su romería, en la que ha ejercido el cargo de presidenta durante 10 años y en la que actualmente es tesorera.

La pregonera está fuertemente vinculada a las parroquias de San Roque y Estación, donde reside actualmente e imparte catequesis de comunión y confirmación a niños y jóvenes.