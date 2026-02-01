Sindicatos de España y Portugal refuerzan su acción conjunta frente al proceso de integración entre Moeve y Galp

Representantes del Sindicato de Trabajadores (STR), mayoritario en el Parque Energético de Moeve de San Roque, y del sindicato portugués SIEAP, con representación en Galp, se han reunido para coordinar posiciones y reforzar la acción sindical conjunta ante el proceso de negociación e integración de activos industriales anunciado por ambas compañías en la Península Ibérica.

El encuentro se celebró en un contexto de "creciente preocupación institucional y social" en España y Portugal tras el anuncio del preacuerdo empresarial para integrar las redes de refino, química y comercialización. Se trata de una operación de gran envergadura que podría tener un impacto directo sobre el empleo, las condiciones laborales y el futuro industrial de instalaciones estratégicas en ambos países, entienden los sindicatos.

Durante la reunión, ambas organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de garantizar la máxima transparencia, el acceso a información completa y la participación sindical efectiva en cualquier proceso de reorganización empresarial que afecte a las plantillas. En este sentido, rechazaron de forma expresa la adopción de decisiones unilaterales que puedan poner en riesgo el empleo o suponer un deterioro de los derechos laborales.

“Los procesos de concentración industrial no pueden abordarse únicamente desde una lógica empresarial. Cuando hablamos de refinerías, química y energía, hablamos de empleo de calidad, seguridad industrial y soberanía productiva”, señaló Jordi Margalef, secretario de Comunicación del STR.

Tanto el STR como el SIEAP pusieron en valor la importancia de la coordinación sindical internacional, especialmente en sectores estratégicos que operan de manera integrada a escala ibérica. El objetivo, subrayaron, es compartir información, anticipar posibles escenarios y articular respuestas conjuntas en defensa de las personas trabajadoras.

Por su parte, el sindicato portugués SIEAP trasladó la preocupación existente en Portugal por el impacto que estas operaciones puedan tener sobre instalaciones clave como la refinería de Sines y sobre el conjunto del sector energético, insistiendo en que las plantillas no pueden quedar al margen de decisiones que condicionan su futuro laboral.

Ambas organizaciones acordaron mantener canales de comunicación permanentes y avanzar en una estrategia sindical común que permita afrontar este proceso desde la unidad, la responsabilidad y la defensa del empleo industrial en España y Portugal. “El sindicalismo no entiende de fronteras cuando las empresas tampoco las respetan. La defensa del empleo y de la industria debe ser compartida”, añadió Margalef.