El sanroqueño Andrés Vázquez de Sola, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a título póstumo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre las que se incluye, a título póstumo, la otorgada al artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. El creador figura entre las 35 personalidades del mundo de la Cultura distinguidas con este reconocimiento.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su satisfacción por la concesión del galardón y ha recordado que el Ayuntamiento aprobó en Pleno, el pasado mes de febrero, su adhesión a la campaña que perseguía este objetivo, iniciada por Producciones Coste Cero. El Consistorio ha sido uno de los principales valedores de este nombramiento, a instancias del propio alcalde.

Ruiz Boix ha subrayado que Vázquez de Sola es una de las grandes personalidades sanroqueñas del siglo XX, junto a figuras como Ortega Brú, Carlos Pacheco o Carlos Castilla del Pino, y ha considerado “más que merecido este galardón”. Asimismo, ha felicitado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por haber sido sensible a esta petición popular.

Andrés Vázquez de Sola junto a un autorretrato, en 2015. / Erasmo Fenoy

El regidor también ha recordado que Andrés Vázquez de Sola comparte espacio con Carlos Pacheco en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), un edificio inaugurado recientemente que ya se ha convertido en un referente cultural en el Campo de Gibraltar. Para Ruiz Boix, “los sanroqueños y las sanroqueñas tenemos este martes un nuevo motivo de orgullo, al haber sido reconocido nuestro paisano Andrés Vázquez de Sola como uno de los grandes de la Cultura Española con mayúsculas, compartiendo espacio con su amigo Carlos Pacheco, que también logró este galardón a título póstumo el año pasado”.

En la reseña del Consejo de Ministros, Andrés Vázquez de Sola es descrito como “periodista y dibujante” que destaca por su humor gráfico y su sátira política. Se resalta su estilo inconfundible y su mirada lúcida y crítica, así como unas caricaturas cargadas de ironía, compromiso social y profundidad intelectual, que durante décadas contribuyeron a denunciar injusticias, cuestionar el poder y promover la reflexión cívica. Su obra, reconocida dentro y fuera de España, forma parte del imaginario cultural contemporáneo y ha influido en varias generaciones de ilustradores y humoristas, destacando la calidad artística de su trabajo, su coherencia ética y su huella en la cultura visual.

Andrés Vázquez de Sola falleció a los 97 años en septiembre de 2024. Había sido nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de San Roque en 2015 y, antes de su muerte, pudo ver cumplido su deseo de que su legado artístico se mostrara en su ciudad natal, concretamente en el CAC. A comienzos de 2025 recibió, también a título póstumo, el Premio Mancomunidad del Campo de Gibraltar, a propuesta del Ayuntamiento de San Roque.

De ideología comunista, tuvo que exiliarse en 1959 y su fama internacional creció gracias a su trabajo en publicaciones francesas. Entre los galardones que recibió a lo largo de su trayectoria figuran los trofeos italiano y francés Palma d’Oro y Nasreddin Hoca, así como la presidencia de honor del Festival Internacional de la Caricatura, celebrado en Francia en 1994. También fue objeto de un homenaje colectivo por parte de sus compañeros de profesión españoles y fue investido doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid.