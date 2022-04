El sanroqueño Carlos Pacheco, leyenda de Marvel y DC, deja los cómics por un año

"No me olviden, por favor!!! Vuelvo enseguida!! (eso espero)". Así termina el mensaje escrito en su cuenta de Twitter con el que el sanroqueño Carlos Pacheco, uno de los artistas campogibraltareños con mayor proyección internacional, ha sorprendido a sus seguidores para anunciar un problema de salud que le llevará a apartarse durante un año de su labor como dibujante de historietas.

Después de más de 30 años de carrera que le han llevado a acumular una legión de seguidores en todo el mundo, el autor de trabajos memorables con personajes como Superman, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla-X o los Vengadores se toma "un año sabático" para reponerse de un problema que le afecta a la movilidad.

"Como algunos de ustedes probablemente saben, sufrí una parálisis en la pierna derecha el pasado mes de septiembre. Desde entonces he estado visitando neurólogos tratando de saber qué diablos estaba pasando. Después de recibir el peor diagnóstico posible, finalmente descubrieron que el origen está es una compresión de los nervios que van de la L5 a las piernas y una fractura pequeña y complicada de ver en esa vértebra, así que me someteré a una cirugía de la columna dorsal", explicó en su cuenta de la red social.

La intervención se produjo el día 17 y ahora esta leyenda de los cómics afirma que los médicos le han dicho que tendrá que realizar "una rehabilitación que durará entre 8 y 12 meses". "Esa fue la razón por la que no pude terminar mi compromiso con Fantastic Four y ahora estaré fuera de servicio durante todo este año después de la cirugía" apostilla.

El sanroqueño ha agradecido las muestras de apoyo recibidas por sus lectores y sus compañeros de profesión. "Así que parece que estoy obligado por sus respuestas generales a mejorar", dijo. "¡Obedeceré a todos ustedes! En serio, gracias a todos. Me gustaría escribirles una línea a cada uno de ustedes, pero es imposible hacerlo, [pero] por favor, finjan [que] no lo he hecho. ¡¡¡GRACIAS DE NUEVO!!!".

Aficionado a los tebeos desde muy joven, comenzó realizando trabajos en publicaciones españolas mientras estudiaba Biología en Sevilla. Tras ganar varios premios como aficionado, empezó como profesional en Planeta Da Agostini realizando adaptaciones para España de cubiertas, carteles e ilustraciones de los cómics editados en EEUU por Marvel. En 1990 apareció su historieta American Soldier, como complemento del nº 41 de Marvel Héroes, un "episodio piloto" para una serie basada en un superhéroe español creada junto al sevillano Antonio Moreno que no tuvo continuidad. Mientras compagina su tarea como dibujante con la de analista y crítico de Planeta de Agostini y Zinco Editorial, fue la división británica de Marvel Comics la que le permitió dar el salto a la primera división allá por 1993. Fueron las series Dark Guard, y Death`s Head II / Motormouth las que le dieron a conocer. Tanto que fue reclutado por DC Comics, dibujando las aventuras de Flash en 1993 de manera efímera, lo suficiente para convencer a los editores de Marvel de ficharlo para sus colecciones de mutantes.

Tras llevar a cabo en España, junto a Rafael Marín, dos colecciones míticas (Iberia Inc. y Tríada Vértice) sus siguientes trabajos para Marvel Comics le encumbraron como dibujante en EE UU, sobre todo Fantastic Four (en colaboración con Rafael Marín) y Avengers Forever (donde coincidió por primera vez con Kurt Busiek). En 2002 firmó un contrato de exclusividad con DC Comics, participando en títulos como JLA-JSA o Green Lantern, pero sobre todo Arrowsmith, junto al propio Busiek.

Mas tarde se ocupó de los más emblemáticos superhéroes americanos, Superman y Batman, tanto en la serie conjunta de ambos (junto a Jeph Loeb) como en la regular del primero (de nuevo Busiek). En 2009 volvió a firmar un contrato en exclusiva con Marvel, trabajando en colecciones como Ultimate Comics: Avengers, Ultimate Thor, X-Men, Hulk o Capitán América.