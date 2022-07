La sanroqueña Triana Jiménez deslumbra y es finalista de 'La Voz Kids'

Triana Jiménez es una de las finalistas de La Voz Kids. La joven cantante de San Roque deslumbró en la gala de las semifinales el pasado sábado por la noche y encandiló al público defendiendo de manera impresionante la copla María de la O de Lola Flores.

La sanroqueña se convirtió en una de las dos finalistas del equipo de David Bisbal. La otra fue Irene Molina. Triana Jiménez fue la elegida por el público del plató tras su gran actuación.

Los finalistas del equipo de Pablo López fueron Fran García y Pol Calvo. Dos niños con estilos muy diferentes pero que logran impresionar del mismo modo sobre el escenario.

En el equipo de Sebastián Yatra, los finalistas han sido Marta Porris y Antonio Cortés. Dos voces muy diferentes y con un enorme talento. La seleccionada por el público presente en el plató fue Marta Porris que enamoró con una dulce versión del tema You are the reason de Calum Scott.

El equipo de Aitana de cara a la final se conformó por dos de las voces más impresionantes de la edición. Dos niñas con un talento innato: Marina Oliván y Roberta Fauteck.

La Voz Kids ya está a punto de llegar a su fin y ya conoce a los nombres de los ocho finalistas que lucharán por convertirse en la mejor Voz Kids del país.