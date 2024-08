San Roque abre su Feria Real por todo lo alto

San Roque/San Roque ya está en fiestas. La Plaza de las Constituciones ha acogido este martes el acto de coronación de las reinas infantil y juvenil de la Feria Real, Adelina Stefanía y Natacha Vega, el pregón de María Domínguez, Mariquita León, y las actuaciones de Canelita y Raquelita la Torbe.

La noche comenzó con una copa que fue ofrecida por el Ayuntamiento a los asistentes al acto, que abarrotaron las butacas instaladas para seguir el acto. Posteriormente, pasadas las 21:30, hizo su aparición sobre el escenario Raquelita La Torbe, que presentó su último trabajo, Tío tío, lanzado este mismo martes en todas las plataformas digitales. A continuación, Elena García y Salva Serrano, presentadores del acto, comenzaron a presentar a las integrantes de los cortejos infantil y juvenil, que fueron subiendo una a una al escenario.

Tras una nueva actuación de Raquelita La Torbe fue el pregón de Mariquita León, una persona muy conocida en el pueblo porque estuvo al frente de su carnicería durante muchos años. “Estoy muy orgullosa de ser pregonera porque yo no soy de San Roque pero me siento sanroqueña, porque mis hijos, mis nietos y bisnietos son sanroqueños y yo quiero mucho a la gente de San Roque, porque me han ayudado mucho, han venido a comprarme, y para mí, San Roque es mi pueblo”, dijo antes del pregón, en el que hizo un repaso a su vida en la ciudad sanroqueña.

Tras el discurso fue al fin la coronación oficial de las reinas por parte del alcalde. La concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, fue la encargada de coronar a la reina infantil, mientras que Juan Carlos Ruiz Boix hizo lo propio con la reina juvenil.

Posteriormente, el cantante algecireño Canelita hizo disfrutar a los asistentes con su repertorio en el que mezcla flamenco, pop y rumba.

Antes del acto, los trabajadores de la piscina municipal, gestionada por la empresa Socoservis, se concentraron en la Plaza de las Constituciones junto a sus familias para visibilizar su situación tras dos meses sin cobrar. El Ayuntamiento aprobó el pasado lunes el rescate de la concesión y la intención de abonar a los empleados con cargo al canon que debe abonar a la concesionaria.

Cabalgata

Tras el acto de coronación, San Roque vivirá este miércoles la cabalgata de la Feria Real por las calles más céntricas del municipio y posteriormente será el encendido del alumbrado del recinto ferial y la apertura de las casetas. La cabalgata comenzará a las 21:30 en la avenida Carlos Pacheco, pasando por la calle Málaga para finalizar en la Avenida del Ejército (junto a la Alameda). Se repartirán más de una tonelada de caramelos blandos, y no faltarán grandes dosis de confeti y serpentinas. Habrá carrozas, bandas de música, caballistas y grupos de animación, que pondrán colorido y animación en las calles del casco.

El programa de actividades de la Feria continúa el jueves con la fiesta infantil, el viernes será la cena de la tercera edad, el sábado la ruta de tapeo a caballo, el día de la mujer y la corrida de toros. El Domingo Rociero y los fuegos artificiales pondrán fin a una Feria Real, que, sin embargo, se prolongará en las primeras horas del lunes con el Toro del Aguardiente. Además, el jueves será la misa y procesión de Santa María La Coronada, patrona de San Roque.