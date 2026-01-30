Arcgisa celebra este sábado en San Roque un pasacalles de la campaña 'Este marrón vale la pena' para impulsar el contenedor marrón

La ciudad de San Roque se suma con ambiente festivo a la campaña ambiental Este marrón vale la pena, promovida por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa, con un pasacalles informativo este sábado 31 de enero. La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar de 12:00 a 13:00 y se desarrollará en Plaza de la Constitución y Plaza de la Alameda, ofreciendo información, materiales formativos y actividades participativas sobre la correcta gestión de los residuos orgánicos ante la llegada del nuevo contenedor marrón a las calles de la localidad.

La campaña Este marrón vale la pena forma parte de un plan de concienciación y sensibilización ambiental que se extenderá hasta mayo en los ocho municipios del Campo de Gibraltar, entre ellos San Roque, con el objetivo de fomentar la separación de la fracción orgánica a través del nuevo contenedor marrón. Este contenedor está diseñado para recoger restos de comida, frutas, verduras, posos de café y otros biorresiduos que, bien gestionados, pueden transformarse en compost o biocombustibles, reduciendo así la cantidad de residuos que acaban en vertederos y mejorando la sostenibilidad local.

La iniciativa se estructura en dos fases: una de refuerzo en municipios donde ya se ha trabajado anteriormente (como San Roque, La Línea y Tarifa), y otra de implantación en localidades donde el contenedor marrón se está introduciendo ahora por primera vez. A lo largo de la campaña se realizarán diversas acciones de proximidad, tales como visitas puerta a puerta, puntos informativos itinerantes, talleres educativos, actividades en mercados y sesiones con colectivos sociales —además de exposiciones y eventos como este pasacalles— para acercar a la ciudadanía la importancia de separar correctamente los residuos orgánicos.

El cartel del pasacalles.

El pasacalles de San Roque se presenta como una oportunidad festiva y familiar para participar activamente en este proceso de transición hacia una gestión de residuos más eficiente, circular y respetuosa con el medio ambiente. Las autoridades locales y los educadores ambientales invitan a vecinas y vecinos de todas las edades a sumarse, informarse y tomar parte en esta iniciativa que promueve un hábito sostenible con beneficios tanto ambientales como económicos.

La campaña Este marrón vale la pena cuenta con financiación de la Unión Europea (NextGenerationEU), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Junta de Andalucía, reflejando el compromiso institucional con la protección del entorno y la reducción de residuos.