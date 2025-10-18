Ruiz Boix anuncia un Plan Municipal de Vivienda en San Roque tras entregar las primeras VPO de Guadiaro

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado la próxima presentación de un Plan Municipal de Vivienda 2030, un programa con financiación propia del Ayuntamiento destinado a promover nuevas promociones residenciales en todo el término municipal. El anuncio se produjo durante el acto de entrega de las llaves de las 10 viviendas protegidas construidas por la empresa municipal Emroque en Guadiaro, en el denominado Edificio Juan Roca.

Ruiz Boix, acompañado por la teniente de alcalde de Vivienda y responsable de Emroque, Ana Ruiz, y por la edil del Valle del Guadiaro, Eva Gil, explicó que el nuevo plan permitirá “desarrollar viviendas reales, no promesas, con medios propios”, apostando por precios asequibles y con la previsión de construir en todos los núcleos poblacionales del municipio.

El alcalde destacó que el Ayuntamiento puede ofrecer precios “por debajo del mercado” gracias a la cesión de suelo municipal y a una licitación ajustada. En el caso del edificio inaugurado en Guadiaro, la inversión municipal —cercana al millón y medio de euros— se recuperará prácticamente con la venta de las viviendas, lo que permitirá reinvertir esos fondos en nuevas promociones.

Ruiz Boix adelantó que ya se proyectan otras 32 viviendas protegidas en Guadiaro, repartidas en dos promociones —una de 20 y otra de entre 12 y 14 unidades—, además de las seis que se ultiman en Taraguilla, también promovidas por Emroque. “Queremos que haya promociones en todos los núcleos y que el acceso a una vivienda digna no dependa del nivel económico”, subrayó el regidor, que también apeló a las promotoras privadas a asumir “responsabilidad social” y colaborar en este objetivo.

El Edificio Juan Roca, inaugurado este viernes, está compuesto por 10 viviendas de tres dormitorios, dos baños, garaje y trastero, con un precio medio de 150.000 euros. La empresa adjudicataria, Herysan, ha sido felicitada por la “buena ejecución” de la obra, valorada positivamente por los nuevos propietarios.

El inmueble rinde homenaje a Juan Roca Quintero, vecino y político del Valle del Guadiaro, a quien el alcalde definió como “una persona cercana, solidaria y comprometida con su tierra”.

Con este nuevo impulso, Ruiz Boix reiteró el propósito municipal de alcanzar los 50.000 habitantes en 2050, promoviendo un desarrollo urbanístico equilibrado y accesible.