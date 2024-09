Ruiz Boix optará a repetir como alcalde de San Roque en las elecciones de 2027

San Roque/Hace tan solo unos días, Juan Carlos Ruiz Boix anunció su intención de optar a la reelección como secretario general del PSOE de Cádiz y este lunes ha mostrado su intención de repetir también como candidato de los socialistas a la Alcaldía de San Roque, en la que lleva de forma ininterrumpida desde el año 2011. Si logra sus propósito estará 20 años como regidor, hasta 2031.

Ruiz Boix ha realizado su anuncio de presentarse como cabeza de cartel en San Roque a las elecciones municipales de 2027 nada más arrancar la entrevista, en el saludo inicial a los espectadores, y sin que mediase pregunta alguna. También ha confirmado su deseo de presentarse a la reelección del PSOE de Cádiz y de someterse para ello al escrutinio de los 5.000 afiliados del partido en la provincia.

El también diputado en el Congreso por Cádiz ha hecho su anuncio durante una entrevista en Multimedia San Roque, en la que también ha advertido de la necesidad de que las empresas promotoras de vivienda apuesten por el núcleo del municipio para atender las demandas de los vecinos: “Quien quiera ganar dinero construyendo en las urbanizaciones de San Roque, tiene que construir también para todos los vecinos del pueblo”.

En ese sentido, Ruiz Boix ha venido a condicionar la concesión a las empresas de licencias de obra en la periferia del casco urbano -donde se sitúan las urbanizaciones de lujo- si no ejecutan en paralelo proyectos en el núcleo del municipio, donde el nivel de vida es sensiblemente inferior y la demanda de viviendas de protección oficial es alta.

Críticas al PP

El alcalde de San Roque ha arremetido contra las administraciones gobernadas por el PP -Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar- por seguir todas "el mismo guion", consistente, a su juicio, en premiar a los ayuntamientos del PP y de La Línea (donde gobierna La Línea 100x100, socio del PP) con subvenciones nominativas por valor de 50 millones de euros y de, por contra, castigar a los consistorios con gobiernos de izquierda.

También ha criticado la posición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) por no atender muchas de las demandas de San Roque pese a la servidumbre que comporta para el municipio el desarrollo de actividades portuarias. Pese a admitir en primera instancia que la relación con el actual presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, es mejor que la que mantenía con su antecesor (Manuel Morón, nombrado a propuesta del PSOE) ha acusado al máximo responsable portuario de no hacer sus deberes en las playas de San Roque, en concreto, en la de Campamento, que carece de accesos para personas con discapacidad. "No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza", ha afirmado en alusión a Landaluce.

En relación al Puerto de Algeciras, Ruiz Boix ha reiterado su oposición a la aprobación de un fondeadero exterior frente a las costas de Sotogrande y espera que el Gobierno de Pedro Sánchez atienda las alegaciones presentadas al respecto por el Ayuntamiento de San Roque.

La entrevista fue conducida por Dionisio Castilla con la participación de Ana Torregrosa, delegada de Canal Sur en el Campo de Gibraltar; Cándido Romaguera, director de Contenidos de Radio Algeciras, y Javier Chaparro, director de Europa Sur.