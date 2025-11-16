Ruiz Boix denuncia la falta de inversión sanitaria de la Junta en San Roque

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado la ausencia de inversiones de la Junta de Andalucía en materia sanitaria para el municipio, pese al incremento global del presupuesto autonómico anunciado por el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Según el regidor, la localidad no recibe mejoras en servicios de salud y atraviesa “los peores momentos de la historia de Andalucía” en este ámbito.

El primer edil subraya que la principal demanda ciudadana es la falta de pediatras, tanto en la ciudad como en las barriadas, especialmente en Guadiaro. Recordó que durante su mandato se inauguraron dos consultorios —Evaristo Ramos en 2015 y el de San Enrique de Guadiaro en 2014—, pero que ambos mantienen los mismos servicios que antes de su apertura, sin ampliaciones asistenciales.

El alcalde también reprochó que el antiguo Centro de Salud Juan Batanero fue presentado como espacio para nuevas especialidades como cirugía menor, pero esas promesas nunca se materializaron. “En siete años no se ha sumado ningún otro servicio asistencial en el municipio”, lamentó.

Entre las demandas concretas, Ruiz Boix pidió que la sala de rayos X funcione al menos 12 horas al día y que se dote de personal al quirófano para cirugías menores. Asimismo, reclamó la incorporación de especialistas como oftalmólogos, tal y como ocurre en otras localidades de más de 35.000 habitantes.

El regidor también denunció las carencias del hospital de referencia para los sanroqueños, el de La Línea, que "sigue sin cubrir las necesidades básicas de la población".

Ruiz Boix recordó que el Ayuntamiento ha invertido en mejoras de espacios cedidos a la Junta para uso sanitario en Guadiaro, Estación de San Roque, Taraguilla, Puente Mayorga y próximamente en Campamento, donde se habilitará una nueva sala de pediatría. Además, está prevista la construcción de un nuevo centro de salud en Torreguadiaro.

“San Roque coopera con la Junta de Andalucía poniendo infraestructuras a disposición, pero exigimos que se dote de personal humano para atender mejor a los sanroqueños”, concluyó el alcalde.