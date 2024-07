Ruiz Boix: “Creo que soy muy exigente, me defino como una persona pragmática, con mucha ilusión y optimismo”

San Roque/Es atento, familiar, competitivo, realista y líder nato. Juan Carlos Ruiz Boix, (La Línea de la Concepción, 1974). Alcalde de San Roque y diputado en el Congreso (PSOE), tiene una de las agendas más saturadas de la comarca con múltiples compromisos tanto locales como provinciales. Rige la población más dispersa del Campo de Gibraltar. Sus obligaciones apenas le dejan tiempo libre; está totalmente entregado a su gestión política. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Divorciado y con dos hijos.

Pregunta.¿Cómo se define usted como persona?

Creo que soy muy exigente. Me defino como una persona pragmática y también con mucha ilusión y optimismo.

P.¿Su mayor defecto?

Respuesta. Se lo pongo muy fácil a los enemigos o a los adversarios si se lo señalo. No hago nada de deporte.

P. ¿El mayor obstáculo que ha tenido que superar en la vida?

R. Pues creo que han sido cosas difíciles, pero quizás algunas cuestiones personales y, principalmente, el fallecimiento de mi padre.

P.¿Por qué decidió entrar en política?

R. Creo que lo decidí cuando era estudiante; he estado siempre como delegado de clase y de centro, he sido presidente de la Asociación Juvenil La Esquina. Soy militante del PSOE desde los tiempos vamos a decir “complicados” de Felipe González, cuando teóricamente iba a ganar Aznar, que es cuando decidí echarle una mano al PSOE, y llevo más de 26 años de militante y al que he votado siempre desde que cumplí la mayoría de edad y se hizo en los tiempos más duros cuando había, como ellos mismos se denominaron, “el sindicato del crimen”.

P.Cómo persona, ¿qué puede aportar a la política y a sus conciudadanos?

R.Desde el año 2003 soy responsable político. Primero como concejal, teniente de alcalde, alcalde, presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y Diputado en el Congreso. Lo que puedo aportar es experiencia, capacidad y también como he dicho antes, optimismo e ilusión, la exigencia y el pragmatismo; porque muchas veces hay sueños imposibles de cumplir y yo soy más pragmático.

P.¿Con qué modelo de ciudad sueña?

R.Sueño con un San Roque 2050 que sea una gran ciudad; en este caso, que tengamos una población con más de 50.000 habitantes y que tenga mejor comunicación, con un crecimiento equilibrado, que permita que no haya diferencias sociales dentro de un municipio con una amplia dispersión como es San Roque, y con una realidad que hay más de 30 kilómetros de distancia, como entre la Estación de San Roque y Torreguadiaro.

P.¿Qué tiene pensado hacer cuándo se retire del cargo?

R. Ahora mismo ni he pensado en eso. En el año 2027 volveré a presentarme como candidato a la Alcaldía de San Roque. Tengo mi plaza en la Diputación Provincial de Cádiz y, por lo tanto, entiendo que, laboralmente, podré dedicar unos años al servicio público, en este caso al área económica. Soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y entiendo que haré algo de contabilidad en las administraciones públicas o en el área de recaudación. Luego espero tener ocasión de cubrir uno de mis grandes defectos que es la falta de práctica deportiva. Así que aunque sea en una edad mayor, vuelvo al deporte, del que soy conocedor, amante, de ver la televisión, de leer... llevo desde los 14 años leyendo el diario Marca de forma diaria, y tener más tiempo para estar con mi familia, con mis amigos. La política, a los que nos agrada y nos gusta, decimos que es una droga, si se me permite la expresión, que es dura, pero es una droga que engancha, que le dedicamos muchas horas, y no nos damos cuenta de que aparcamos otras cuestiones, que son quizás, más importantes incluso, y ahí el regreso al abandono de la política será para cubrir esas cuestiones que he dejado atrás.

P. Un libro, una canción y una película.

R. ¿Un libro? Lo tengo claro; Patria, de Fernando Aramburu, que me enamoró y la verdad, que ha sido uno de los libros que más me han impactado. ¿Una canción? Todo el mundo sabe que me gustan Los Chichos, no desde ahora, que parece que están de moda en las despedidas, sino de siempre, y no que ahora que acercarse a la rumba o al flamenco es una moda. Llevo toda la vida escuchando a Los Chichos; Bailarás con Alegría, que la escuché la primera vez en una Nochevieja, en la Primera de RTVE. ¿Una película?, podría decir La vida es bella.