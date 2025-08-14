La rotura en la tubería principal de San Roque deja sin agua a miles de personas

Una rotura en la tubería principal de suministro de San Roque ha provocado la interrupción del servicio a última hora de este miércoles, primer día de Feria Real, a miles de familias de la ciudad. La avería, que se ha producido en una conducción de 300 milímetros situada junto al depósito próximo a la zona de El León, fue comunicada esta mañana al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, por responsables de la empresa pública Arcgisa en torno a las 22:00.

Según ha explicado el regidor en sus redes sociales, técnicos y maquinaria se encuentran ya en el lugar para evaluar el alcance de la rotura y estudiar las posibles soluciones. “Ahora mismo se interrumpe el suministro por falta de presión y ya no llega a miles de familias”, ha señalado Ruiz Boix, quien ha lamentado las molestias que esta situación esté ocasionando a la población.

Por el momento no existe una previsión concreta para la recuperación del servicio, ya que los equipos continúan analizando la magnitud de los daños en la infraestructura. El Gobierno municipal ha asegurado que se informará de cualquier avance y que se trabaja para restablecer el suministro “lo antes posible”.