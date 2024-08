La reorganización de la Guardia Civil (XXI)

San Roque/En el artículo anterior se consignó que sólo el cabo Miguel Borrego Domínguez, destinado en Ronda y perteneciente en noviembre de 1944 a la nueva 337ª Comandancia Mixta de la Guardia Civil (Algeciras), según el escalafón editado entonces, procedía desde su inicio a la Benemérita y había obtenido dicho empleo con anterioridad a la entrada en vigor de la mentada ley de 15 de marzo de 1940.

Sin embargo, no sucedía lo mismo con el resto de los cabos destinados en dicho periodo de 1944 en la mentada Comandancia. Todos estos habían sido ascendidos con posterioridad a la unificación, tanto procedentes del desaparecido Cuerpo de Carabineros como del antiguo Cuerpo de la Guardia Civil, quedando seguidamente encuadrados en un único escalafón.

Hay que comenzar afirmando que estos nuevos cabos, al contrario que sucedía en otras comandancias, eran mayoría absoluta en la nueva comandancia campogibraltareña, que como ya se expuso en su momento, comprendía la novedad de incluir más términos municipales de las provincias de Cádiz y Málaga. Tal y como entonces se afirmó, aquello fue como consecuencia directa de la reorganización que se adoptó por el devenir de la Segunda Guerra Mundial a favor de los Aliados. Aunque el gobierno español de entonces había decidido no entrar en las fuerzas del Eje y por lo tanto no participar como país combatiente, no existía duda alguna de sus simpatías ideológicas y apoyos de todo tipo prestados a Alemania e Italia, que a su vez habían ayudado a su bando durante la reciente guerra civil.

Conforme al mentado escalafón de noviembre de 1944 figuraban destinados en dicha comandancia los nuevos cabos de Infantería de la Guardia Civil, tanto procedentes del desaparecido Cuerpo de Carabineros como de la antigua Benemérita. A todos ellos les comprendía el caso 8º de la orden de 27 de mayo de 1944, publicada al día siguiente en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército núm. 119 y suscrita por su titular, el entonces general de división Carlos Asensio Cabanillas.

Concretamente, conforme dicha norma, se dispuso que: “Los cabos promovidos a este empleo con antigüedad posterior a la ley de 15 de marzo de 1940, que reorganizó el Cuerpo de la Guardia Civil, constituirán un escalafón único, y seguirán, los que no lo hayan efectuado, un curso de capacitación en el Centro de Instrucción, para servir indistintamente en cualquier especialidad”. Puede por lo tanto afirmarse que fue un paso muy importante para integrar e ir ascendiendo en igualdad de oportunidades, al antiguo personal de Carabineros en la Guardia Civil. De hecho, solo mediante la consulta de antiguos escalafones o de las hojas de servicio y sus anexos, puede determinarse su verdadera procedencia.

La colocación en dicho escalafón de noviembre de 1944, tema delicado al proceder los miembros de ambos Cuerpos, sería por “riguroso orden de censuras obtenidas en el Centro de Instrucción por promociones”. Entre tanto, serviría de base, “para graduar el orden de llamamiento al Centro de referencia la fecha de ingreso en el Cuerpo dentro de cada promoción”. Caso de que coincidiera dicha fecha, se observaría para establecer la preferencia el mayor tiempo de servicio. Y caso de que éste fuera también el mismo, se daría preferencia al de mayor edad.

Los “desaprobados” podían repetir curso, agregándolos a la promoción siguiente, y caso de que volvieran a ser desaprobados, “para evitar el que un curso pudiera estar constituido en su totalidad o mayoría por los que perdiesen los anteriores”, el director general de la Guardia Civil debía señalar expresamente a que “promoción” habrían de agregarse hasta lograr la aprobación, “colocándose en el escalafón único de cabos por orden de censuras, dentro de la promoción a la que han sido agregados”.

Aquellos que por enfermedad o causa justificada dejasen de asistir al mentado curso de ascenso, debían ser convocados al siguiente, y caso de aprobación, se situarían dentro de la promoción a la que perteneciesen, “con arreglo a las censuras que hayan obtenido”.

Todas esas nuevas vacantes de cabo, “cualquiera que sea su especialidad”, es decir, tanto procedentes del ya desaparecido Cuerpo de Carabineros como de la Guardia Civil, antes de la integración, y los ingresados después de ésta, debían ser cubiertas “por los individuos de tropa que hayan llenado todas las formalidades reglamentarias para el ascenso y probado su aptitud en el Centro de Instrucción”.

Por lo tanto, los demás cabos que figuraban en el citado escalafón de noviembre de 1944 como pertenecientes a la nueva 337ª Comandancia Mixta de la Guardia Civil (Algeciras), conforme a la puntuación obtenida en el nuevo “Centro de Instrucción” y con una antigüedad en dicho empleo a partir del 1 de marzo de 1942, eran comandantes de puesto en muchos casos, además de proceder en su mayoría de Carabineros.

Se trataban de los cabos Miguel Gómez Guerrero (Algeciras), Antonio Martínez Mateo (Cachón de Jimena en La Línea de la Concepción), Antonio Lupiañez García (Conil de la Frontera), Francisco Ferrando Casado (Cañada del Peral en Algeciras), Antonio Paredes Domínguez (La Línea de la Concepción), Antonio Patilla Alba (Tarifa), Avelino Ballesteros Miguel (Barbate), Francisco Ivars Fernández (Algeciras), Francisco Frías Jabaloyes (Chullera de Manilva en la provincia de Málaga), Tomás Ferrera Moreno (San Roque), Florián Grijota Domínguez (Guadalquitón en San Roque), Saturnino Alcalde del Amo (Getares en Algeciras), Rufino Quijada Domínguez (Los Barrios), Juan Gonzalo Gastón (Algeciras), Manuel Gil Perujo (Alpandeire en Málaga), Desiderio Zafra Solano (San Enrique de Guadiaro en San Roque), Manuel Muñoz Rubio (Algeciras), Luis Nebril Borrega (Carboneras en San Roque), Antonio Garrido Caro (Almoraima en Castellar de la Frontera), José García Garnica (Alambradas en la Línea de la Concepción), Isaac Alzate Villapún (Vejer de la Frontera), Julio Baraona Hernández (Arriate en Málaga), Pascual Santacreu Cabrera (Cachón de Jimena en La Línea de la Concepción), Manuel Tejada Carrión (Pelayo en Algeciras), Salvador Ruiz Díaz (Algeciras), Alfonso Vázquez Durán (Barbate), José Gimón Rodríguez (Algeciras), Agustín Rodríguez Cano (Castillo de España en La Línea de la Concepción), Antonio Troyano Carbonell (Jimena de la Frontera), Ángel Ruiz Lugo (Algeciras), Cristóbal Ortega Molina (Ronda en Málaga), Miguel Gallego Gallego y José Vide Romero (La Línea de la Concepción), José Manchón López (Alambradas en La Línea de la Concepción), Alfonso Boch Moreno (Barbate), Jeremías de la Iglesia López (Palmones en Los Barrios), Félix Velasco Rodrigo (Sabinillas en Málaga), Manuel Delgado Jurado (Caños de Meca en Barbate), Emiliano Segura García (Cachón de Jimena en La Línea de la Concepción), Miguel Gómez Pérez (San Roque), Carlos Díaz Pérez (Estación de San Roque), Ignacio Arduán Torres (Algeciras), Benjamín Pozo Olivares (Casares en Málaga), Pascual Bolufer Ramiro (Guadalmesí en Tarifa), Luis López Peña (Paredones en Algeciras), Antonio Romero García-Macías (Las Barcas en Algeciras), Antonio Álvarez Rodríguez Rivero (La Línea de la Concepción), Manuel Murcia Requena (Algeciras), Miguel Tejerina Jiménez (Boquete en Tarifa), Pascual Pérez Pariente (Algeciras), Diego Mera García (Facinas en Tarifa), Juan Concellón Cuquejo y José Vela Heredia (Algeciras), Juan de la Torre Palomo (Jimena de la Frontera), Mariano García Garnica (San García en Algeciras), Santiago Delgado Alarcón (Oliveros en Tarifa), Ramón Mata Llaves (El Tolmo en Algeciras), Miguel Sotelo Moreno (Algeciras).

(Continuará)