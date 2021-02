La refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa cierra 2020 con cero accidentes con baja médica

La Covid-19 ha marcado la seguridad en las instalaciones industriales de Cepsa en Andalucía. La crisis sanitaria ha supuesto que en 2020 se hayan tenido que desarrollar y aplicar protocolos Covid, que han significado cambios en la manera de trabajar, en la relación y en la coordinación con las empresas auxiliares. Para ello, la compañía destaca que se han definido planes específicos aplicados en los controles de acceso, la formación de seguridad, los estrictos elementos de protección individual, los protocolos de actuación e incluso sobre los horarios de trabajo "para salvaguardar la seguridad de todos".

En lo que respecta al índice de frecuencia de accidentes laborales con baja médica por millón de horas trabajadas, la refinería Gibraltar-San Roque ha cerrado 2020 con cero accidentes con baja, obteniendo un Índice de Frecuencia (IF) de 0, al igual que la Planta Química de Palos (Huelva). Por su parte, la planta química Puente Mayorga ha situado el IF en 5, mientras que el de la Refinería La Rábida ha sido de 1,18. Cepsa señala una vez más que es posible llegar a los cero accidentes. "La cultura de la seguridad, la responsabilidad y la implicación de todos los profesionales juega un factor clave para que los accidentes no marquen la vida de las personas", indica la compañía.

Programas

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, se han mantenido el programa Caminatas de Seguridad y las directrices de orden y limpieza en las unidades, con el objetivo de reforzar la cultura de seguridad en los centros industriales andaluces. Estas actividades, "cruciales para aumentar la cultura de la seguridad", favorecen la relación continua de los mandos con todos los profesionales con el fin de detectar y corregir condiciones inseguras y generar medidas de control y liderazgo.

Además, las plantas de San Roque y Palos de la Frontera (Huelva) han obtenido la certificación internacional ISO 45001:2018, que sustituye a la OHSAS 18.001, sobre sistemas de prevención de riesgos, más exigente que la anterior en cuanto a implicación de la Dirección, análisis del contexto, participación de los trabajadores y las partes interesadas. Esta normativa se audita anualmente más allá de los requisitos legalmente exigibles. Cepsa cuenta con aplicaciones informáticas y procedimientos propios de investigación. También se han superado con resultado satisfactorio, las auditorías reglamentarias de Prevención de Riesgos Laborales y las inspecciones correspondientes a la implantación del sistema de prevención de accidentes graves (SEVESO III).

Continúa la implantación del Proyecto de Excelencia Preventiva, que surge de la necesidad de mejorar la cultura de prevención. Los pilares en los que se basa son el liderazgo y la participación, utilizando como herramienta estratégica la comunicación para la sensibilización y concienciación. La compañía también destaca el lanzamiento del programa de Near Misses, con el que Cepsa se anticipa al riesgo. Para ello, se cuenta con un nuevo canal de comunicación de potenciales incidentes, sucesos no deseados que pueden generar daños a las personas, a las instalaciones, al entorno exterior o provocar pérdidas en procesos. Este nuevo canal está abierto a Cepsa y empresas auxiliares.