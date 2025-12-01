La programación de la Navidad de San Roque: Belenes, zambombas, fiestas, actuaciones y los Reyes Magos

El Ayuntamiento de San Roque ha presentado los actos que se van a llevar a cabo en todo el municipio hasta el próximo 7 de enero de 2026 con motivo de la Navidad.

Casi medio centenar de actos se van a desarrollar en todo el municipio de San Roque para celebrar la Navidad. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha detallado los actos en un encuentro celebrado en un completamente lleno Palacio de los Gobernadores:

Los Belenes Vivientes se desarrollarán, con la ayuda de las comisiones de fiestas de las barriadas y a las asociaciones colaboradoras, en Puente Mayorga y Taraguilla el 6 y 7 de diciembre; en Guadiaro y Estación de San Roque el 21 y 22 de diciembre; y el Belén Viviente del casco histórico el 13 y 14 de diciembre, con la organización de la Hermandad del Rocío.

Se han previsto numerosas zambombas. Así, habrá zambombas en cada uno de los belenes vivientes los sábados a las 20:30 horas con las actuaciones en Puente Mayorga y Estación de San Roque de Rocío Alba y amigos Te canto mi Navidad; en Taraguilla: Al son de la Navidad. Además habrá dos zambombas populares que cada año organiza la delegación de Cultura, en Los Olivillos el 12 de diciembre a las 20:00 horas con la actuación de María Rey y Berenjeno; y en la Plaza de la Iglesia el 19 de diciembre a las 19:30 horas, con la actuación de Toma castaña, Se dan clases de zambomba y Las Rodes. Pero este año se suman dos más a la programación, en La Rosaleda de Campamento, que tendrá lugar el 5 de diciembre a las 19:30 horas, con la actuación de Zambomba Navideña y Navidad Gitana; y, con la colaboración de Participación Ciudadana y Comercio y la Asociación La Charca, el 7 de diciembre actuará a las 20:30 horas El Sopa y familia en la Plaza Encarnación Sánchez.

San Roque también ha preparado actividades de convivencia y fiestas vavideñas, como la presentación de los Reyes Magos, cartero real y estrella de la Navidad, el 16 de diciembre a las 19:00 en el Palacio de los Gobernadores; o la Navidad en el Mercado Diego Ponce, el 20 de diciembre, organizada por la delegación de Mercado, con una Pestiñá, concurso gastronómico, talleres, animaciones y actuación musical de Vanesa Orranz y Enzambombaos, de Marcos Ledesma y Miriam Domínguez. Por otro lado, las delegaciones de Participación Ciudadana y Comercio organizan ¡Feliz Navidad, vecino!, el 6 de diciembre en San Enrique de Guadiaro, con la actuación de la Zambomba gitana de Salomé Pavón.

Habrá actividades en familia, como los buzones reales, del 15 al 19 de diciembre en todos los colegios de infantill y primaria del municipio, para que los niños depositen sus cartas. Papá Noel estará en la Alameda Alfonso XI los días 22 y 23 de diciembre de 12 a 14 y de 17 a 21 horas, para que los niños puedan fotografiarse con el.

En lo que se refiere a fiestas infantiles y cartero real, organizadas por la Delegación de Fiestas y Tradiciones, habrá juegos, talleres, animación, música y muchas sorpresas más, a partir de las 11 horas, el 22 de diciembre, en Campamento, Plaza Cuartel; San Enrique, Plaza de la Bomba; y Miraflores, junto AAVV Miraflores. El 23 de diciembre será en Guadiaro, recinto ferial; Guadarranque, Los Remos; y Estación, Plaza San Bernardo. Y el 26 de diciembre en Torreguadiaro, Plaza Encarnación Sánchez Navarro; Taraguilla, Plaza las Flores; y Puente Mayorga, Alameda San Pedro.

El 3 de enero será la fiesta Infantil de Reyes en San Roque ciudad desde las 12:00 horas; el 4 de enero la recepción de los Reyes Magos en Guadarranque, a las 16 horas. Se han previsto también musicales en el Templete de la Alameda Alfonso XI, y durante ambos musicales estará presente el cartero real.

El teatro Juan Luis Galiardo no cesa su actividad, con una programación específica y propia de estos días. El Bingo Loco por Navidad, una versión divertida de la Lotería de Navidad organizada por Participación Ciudadana, será el 5 de diciembre a las 19 horas. Cenicienta El Musical será el 13 diciembre a las 18 horas; la Gala Homenaje al Mayor, el 15 de diciembre a las 19:30 horas, en la que Radiolé (Cadena Ser) y el Ayuntamiento ofrecen esta gala con las actuaciones de artistas del panorama nacional. El 14 de diciembre actúa Miguel Poveda: El árbol de la Navidad, que presenta su nuevo trabajo y gira navideña. Un proyecto personal y autobiográfico que define como abrazo sonoro que explora sus recuerdos de infancia mezclando flamenco con estilos actuales. La obra aborda emociones como la alegría, nostalgia y esperanza, yendo más allá de los villancicos tradicionales. Farrucos y Fernández. Navidad en familia actúan el 21 de diciembre. Un espectáculo dirigido por el Farru en el que refleja el ambiente de su familia durante las fiestas navideñas. El tradicional Certamen de Villancicos Ciudad de San Roque, que organiza el CEIP Maestro Apolinar, será el 16 de diciembre; y el Festival Navideño del CEIP Gabriel Arenas, el 10 de diciembre.

Se han previsto actos de ocio y diversión, como la Fiesta Pre-uvas en Puente Mayorga el 27 de diciembre, desde las 13:00 horas en la Alameda San Pedro, con degustación de una tagarniná y las actuaciones de Enzambombaos de Marcios Ledesma y Mirian Dominguez. La Fiesta Pre-uvas en la Plaza de Armas será el 27 de diciembre desde las 16:00 horas, con las a actuaciones del Coro Rociero Ciudad de San Roque, El Callejón, Rumba Canalla, Radio Macandé y DJ Michael Thin. Habrá una Pre-uvas infantiles, el 29 de diciembre, con la actuación de Soul Fusión.

El Día de Reyes Magos lo organiza la Delegación de Fiestas, con recepción en las barriadas a lo largo del día. En San Roque ciudad la recepción del alcalde a Sus Majestades y posterior arrastre de latas será a las 11:00 horas, el inicio de la Cabalgata a las 17:30, y la recepción en la Alameda a las 19:00 horas.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció que se están preparando otras actividades que se irán anunciando y que se actualizará en la programación.