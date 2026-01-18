San Roque se presenta en Fitur 2026 como la ciudad donde el turismo "lo tiene todo"

San Roque volverá a brillar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, presentándose como la ciudad donde el turista “lo tiene todo”. La delegación sanroqueña, encabezada por la primera teniente de alcalde, María del Mar Collado, y el concejal de Turismo, Alfonso Valdivia, estará acompañada por técnicos municipales y empresas turísticas del municipio.

Situado entre las provincias de Cádiz y Málaga, San Roque presume de contar con todos los atractivos que un visitante pueda desear: playas con bandera azul, más de 300 días de sol al año, naturaleza, deportes como golf, polo y vela, un pintoresco pueblo blanco, historia, hoteles de lujo, actividades culturales, rica gastronomía, un puerto deportivo y urbanizaciones exclusivas como Sotogrande.

Durante la feria, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, se organizarán reuniones con touroperadores, en especial las delegaciones de Turespaña de países como Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. Además, los técnicos del Ayuntamiento repartirán folletos en el stand de la provincia de Cádiz, ubicado dentro del pabellón de Andalucía, con información detallada de los atractivos y ofertas turísticas del municipio.

San Roque también presentará su Revista Oficial de Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, destacando especialmente la procesión Magna del Santo Entierro. Esta tradicional procesión del Viernes Santo incluye 14 pasos, algunos de ellos traídos hace más de 300 años desde Gibraltar.

Como complemento, se proyectarán dos videos: uno que resume los múltiples atractivos de San Roque para demostrar que el turista “lo tiene todo” y otro documental sobre la oferta cultural del municipio, centrada en las barriadas y la memoria democrática, con la participación de vecinos de San Roque.

Fitur 2026 contará con nueve pabellones, 10.000 empresas de 161 países, y 967 expositores titulares. Las previsiones superan los 250.000 profesionales y visitantes, consolidando a esta feria como la más importante de España y una de las más relevantes a nivel mundial. Durante las tres primeras jornadas, el evento estará dedicado a profesionales del sector turístico, mientras que el fin de semana el recinto ferial abrirá sus puertas al público general.

Con su amplia oferta, San Roque reafirma su posición como destino turístico integral, capaz de combinar sol, playa, deporte, cultura e historia en un mismo lugar.