Sobre el enclave arqueológico de Carteia

Hoy vamos a repasar algunos aspectos relacionados con el Enclave Arqueológico de Carteya. Podemos encontrar escrito tanto “Carteya” como “Carteia”, según se emplee su denominación en español o en latín, aunque últimamente los organismos oficiales se decantan por “Carteia”, haciendo uso de su nomenclatura latina y original.

Carteia fue la primera colonia romana fuera de la península Itálica, denominada oficialmente Colonia Libertinorum Carteia, y se asentó sobre un poblamiento púnico anterior. Incluso existen niveles arqueológicos excavados que muestran un asentamiento ibérico. Su decadencia se produjo desde finales del siglo V, cuando se instalaron los visigodos. Se encuentra en la zona de Guadarranque, en el término municipal de San Roque, donde también permanece olvidado un dique fenicio sobre este el río.

El acceso al Foro de Carteia. / Céfiro

Las primeras intervenciones arqueológicas se iniciaron en la década de 1950. Ya en los 60 se delimitó su perímetro con una muralla para proteger Carteia de la expansión industrial de la zona de Guadarranque. La refineria de petróleo Gibraltar-San Roque, antes de Cepsa y ahora de Moeve, situada alrededor de Carteia realizó en 2021 un proyecto de construcción de la nueva planta denominada como fondo de barril y en su ejecución se encontró una canalización o acueducto subterráneo. Como curiosidad, en el hormigón romano, u opus caementium, que revestía esta canalización, se halló la huella impresa de uno de sus constructores de la época romana. Ayer como hoy, cuando se pisa una superficie de cemento u hormigón fresco la huella queda marcada para siempre. El descubrimiento de este “acueducto romano” generó un debate sobre el patrimonio y la arqueología en la zona, donde se destacaba el desarrollo hidráulico de la ciudad de Carteia.

Otra anécdota sorprendente sobre Carteia nos la relata el naturalista e historiador Trebio Níger, allá en el siglo I d.C., que se hizo eco de una historia o leyenda romana en la que un pulpo gigante asaltaba las factorías de salazones en Carteia, robando pescado y asustando a los guardianes con sus tentáculos y aliento terribles. Cada noche aparecía y saqueaba los viveros de salazones en busca de comida gratis. Hasta que, por fin, fue abatido con tridentes y su cabeza, del tamaño de una tinaja, fue expuesta como trofeo.

En cuanto la situación actual de Carteia, la Junta de Andalucía -a la que pertenece su guardia y custodia- tiene catalogado el entorno como “enclave arqueológico”. Y es un Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1968. Pero a pesar de las medidas administrativas y sobre el papel para la proteción y disfrute, su situación es bastante lamentable. Se trata de un lugar de gran importancia histórica y patrimonial, pero en la práctica no se aprecia este reconocimiento, ni su cuidado, ni su mantenimiento; sin interés alguno por divulgar las excelencias de Carteia. Sin deseo alguno de aprovechar el talento de los arqueólogos e investigadores enamorados de Carteia y a los que se les ponen multitud de trabas para poder divulgar desinteresadamente este enclave arqueológico.

El centro de visitantes de Carteia, cerrado y abandonado. / Céfiro

En una visita a las instalaciones se ve que es un lugar abandonado, con un mantenimiento que deja mucho que desear. Tiene un centro de visitantes construido por el Ayuntamiento de San Roque con fondos europeos. Podría ser un sitio ideal para acoger y tener una primera impresión sobre la historia de Carteia, pero se encuentra en un estado de casi o total dejadez. De hecho, ha estado casi un año y medio sin corriente eléctrica, circunstancia que incluso denunció el grupo ecologista Verdemar. Un patrimonio que debería contar con su divulgación a través de las redes sociales, al igual que otros enclaves y yacimientos de Andalucía. Con un casi nulo proyecto de excavación e investigación. ¿Qué está pasando con Carteia? Por favor, pongan a Carteia en el lugar destacado que le corresponde.