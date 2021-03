Podemos San Roque considera tránsfuga al concejal Julio Labrador, que se marcha a Anticapitalistas

Podemos San Roque ha hecho pública este lunes la desvinculación del concejal Julio Labrador de la coalición Adelante San Roque, formada por IU y Podemos. La formación señala que el edil ha dejado el partido morado para pertenecer a otro, Anticapitalistas. "Aunque la coalición dejaba la puerta abierta a integrar a otras fuerzas o personas individuales, no ha sido el caso de Anticapitalistas, que en ningún momento ha solicitado su integración en la misma. Entendemos, por tanto, que esta persona ha incumplido el acuerdo firmado, adquiriendo por nuestra parte la condición de tránsfuga, ya que ha cambiado de partido sin entregar el acta que no le corresponde, por lo que consideramos que no es ético que siga representando a Adelante San Roque en el Ayuntamiento ni en los medios", señala Podemos.

"Como ya es conocido en todo el territorio andaluz, la estrategia de los anticapitalistas ha sido la de parasitar primero a Podemos y más tarde a Adelante, con el fin de crear un proyecto propio utilizando los medios, estructuras y recursos humanos tanto de IU como de Podemos para auparse en el cargo", señala Podemos San Roque.

"Nuestra coalición está fortalecida por el apoyo de su militancia y no vamos a consentir que en el Ayuntamiento y en nuestro nombre se haga oposición a Unidas Podemos dando apoyo a las políticas de derechas, como ya ocurrió el pasado mes de febrero. No nos puede representar una persona que instrumentaliza la violencia de género (tema que es una de las prioridades de nuestra formación) con un discurso totalmente alejado de la realidad, con el objetivo de atacar a Podemos, partido por el cual consiguió su puesto de concejal, ya que se presentó en las pasadas elecciones municipales para alcaldable como representante del círculo Podemos San Roque", sentencia en partido.