San Roque expresa su pesar por el fallecimiento de Juan José Guillén, miembro honorario de la Corporación Municipal

El Ayuntamiento de San Roque ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Juan José Guillén, vecino de San Enrique de Guadiaro y reconocido este 2025 como Miembro Honorario de la Corporación Municipal. Muy querido en su barriada y conocido popularmente como “Murillo”, Guillén formó parte del equipo de gobierno municipal y deja una huella imborrable en la vida social y política del municipio.

El Consistorio ha trasladado su pésame a familiares y amigos, especialmente a su mujer, Isabel Agüera Gil, y a sus tres hijos, destacando su entrega personal y su permanente disposición a ayudar.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado que coincidió con Guillén en el Gobierno Municipal desde su llegada a la política institucional en 2003. Además, ha puesto en valor el reconocimiento que este mismo año se le otorgó como Miembro Honorario, señalando que siempre será recordado por “su vocación de servicio y su dedicación a los vecinos del Valle del Guadiaro y del conjunto del municipio”.

Nacido en San Pedro de Alcántara en 1946, Juan José Guillén llegó a San Enrique con su familia en 1955, donde pasó su infancia, juventud y vida adulta, formando una familia y creando en su casa, conocida como “La Vegueta”, un punto de encuentro para vecinos y amigos. Su carácter cercano, su buen humor y su hospitalidad hicieron de él un referente comunitario.

Durante su etapa como concejal por el PSOE, impulsó proyectos relevantes para la barriada, entre ellos la adquisición de los terrenos de Telesforo, lo que permitió dotar a San Enrique de un centro médico y un recinto ferial, uno de sus mayores orgullos.

Aunque ya retirado de la vida pública, Guillén continuó ofreciendo ayuda a quienes lo necesitaban, manteniendo su compromiso con sus vecinos hasta sus últimos días. El reconocimiento como Miembro Honorario de la Corporación simboliza, en palabras del Ayuntamiento, “el agradecimiento por una vida dedicada al servicio, la unión vecinal y el bienestar de San Roque”.