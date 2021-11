Dos parejas anteriores habían denunciado por violencia de género al presunto asesino de María Isabel

La mujer asesinada este domingo en San Roque no había presentado ninguna denuncia contra su expareja, presunto autor de la muerte, pero este sí había sido denunciado por otras dos parejas anteriores por violencia machista. El detenido, que confesó haberla matado, se encuentra aún en dependencias policiales a la espera de pasar mañana a disposición judicial.

María Isabel M .M., la víctima, se había separado hacía al menos dos meses de su presunto asesino, y al no haber presentado ninguna denuncia contra él no constaba en el Sistema de seguimiento integral de la violencia de género (VioGen). No obstante, sí había denunciado por agresiones machistas a dos de sus exparejas y padres de sus tres hijos, si bien ambas denuncias estaban inactivas tras haber prescrito debido al tiempo transcurrido.

El presunto asesino había sido denunciado en dos ocasiones por agresiones machistas por otras exparejas en 2014 y en 2017, denuncias que también estaban ya inactivas tras prescribir.

Según fuentes de la investigación, María Isabel fue abordada por su expareja cuando regresaba a su domicilio tras pasar todo el día fuera. "Debía de estar esperándola", indican las fuentes a Efe. En ese momento, sus dos hijas menores, de 7 y 8 años, estaban con su padre, y su hijo mayor, un chico de 16, con el suyo.

El suceso tuvo lugar la madrugada del domingo en la vivienda de la urbanización La Alcaidesa de San Roque en la que residía la fallecida.

La Guardia Civil detuvo al presunto autor cuando trataba de lanzarse al vacío desde una planta alta de un hospital en la vecina localidad de Los Barrios, tras haber sido alertados por la mujer del hermano del detenido, al que llamó para confesarle lo sucedido.