Navidad flamenca en San Roque con el espectáculo 'Farrucos y Fernández'

El teatro Juan Luis Galiardo de San Roque se vestirá de gala el próximo domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas con el espectáculo Farrucos y Fernández. Navidad en Familia, una propuesta del bailaor El Farru que vuelve a la ciudad después del éxito del año pasado.

Antonio Fernández Montoya, más conocido como el bailaor sevillano Farru, traerá a San Roque esta propuesta navideña jerezana. Es el mediano de la saga de Los Farruco y dirige este espectáculo para todas las edades inspirado en una fiesta universal, concebido para acentuar las emociones y los valores que nos hacen sentir humanos: la hospitalidad, la generosidad, la capacidad de compartir y celebrar la reunión de nuestros seres queridos.

Al baile estarán, Antonio Fernández Farru, Rosario Montoya Farruca, Manuel Fernández Carpeta, al teclado José Fernández Guitarra, Josemi Carmona, la percusión de la mano de Manuel Lozano Lolo. Al cante, Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Antonio Villar, Ezequiel Montoya Chanito, Juan Fernández, Los Makarines, Estrella Fernández y Macarena Fernández; compás y narración de Torombo; y narración de Pilar Fernández y Rosa María Fernández.

El espectáculo forma parte de las actuaciones de San Roque, Ciudad de Navidad. Las entradas se pueden adquirir en [www.emell-eventos.es](http://www.emell-eventos.es/ "‌") al precio de 18 euros en anfiteatro y de 25 euros en patio de butacas.