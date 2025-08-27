Muere Flor Isorni, fundadora del restaurante Don Benito de San Roque

El Bar de Tapas Don Benito de San Roque ha comunicado este miércoles el fallecimiento de Flor Isorni, madre del actual propietario y fundadora del histórico establecimiento junto a su hermano Benito. La familia ha expresado su agradecimiento al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción y al Centro Médico Evaristo Domínguez de San Roque por la atención recibida en sus últimos días. La misa funeral tendrá lugar este jueves, a las 18.00 horas, en la Parroquia Santa María Coronada de San Roque.

El local, que este año cumple su 50 aniversario, abrió sus puertas el 4 de diciembre de 1974, cuando Flor y Benito Isorni, ambos nacidos en Francia, inauguraron en San Roque un restaurante especializado en cocina francesa bajo el nombre de Don Benito, al estilo del que ya regentaban en Marbella. El establecimiento llegó a ser citado en la Guía Michelin como recomendado, aunque sin obtener estrellas.

En 2007, el testigo pasó a manos de Rodrigo Solís Isorni, hijo de Flor, que decidió dar un giro al concepto y transformar el restaurante en un bar de tapas, con la sanroqueña Tamara García —su esposa— como jefa de cocina. Desde entonces, Don Benito se ha consolidado como un referente gastronómico de la comarca, manteniendo su encanto en pleno centro histórico de San Roque.