Moeve informa a vecinos y administraciones sobre el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno en San Roque

Moeve ha celebrado una sesión de participación ciudadana en San Roque para informar a las instituciones y a los colectivos sociales y empresariales de los detalles del proyecto Carteia, que comprende la construcción de una planta de amoniaco verde en el municipio sanroqueño en el marco del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

En dicho encuentro, responsables de Moeve han desgranado la iniciativa ante miembros del Ayuntamiento de San Roque, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, además de asociaciones de vecinos, representantes de varias empresas del Campo de Gibraltar y colectivos vulnerables. La compañía también escuchó sugerencias de los asistentes y resolvió algunas dudas planteadas sobre el proyecto.

La compañía ha solicitado a la Junta la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto Carteia, el cual se encuentra actualmente en información pública. Según se recoge en el proyecto, la energética espera iniciar las obras en noviembre de 2026 y que empiece a ver la luz en 2030.

El presupuesto total asciende a 3.067 millones de euros. El desarrollo de la construcción quedará dividido en dos fases iguales, cada una con una inversión de 1.533 millones. Además, otros 20 millones irán destinados a las infraestructuras eléctricas, correspondientes a dos subestaciones existentes y la construcción de otro par, estas últimas en el interior del parque energético de Moeve en San Roque.

La instalación, la mayor de Europa de su clase, según Moeve, tendrá una capacidad de producción, almacenamiento y distribución de 2.400 toneladas diarias de amoníaco verde, 600.000 toneladas anuales, a partir de hidrógeno y nitrógenos obtenidos a partir de fuentes renovables. Además, la potencia de electrólisis para obtener el H2 será de 1.000 megavatios (MW), según se detalla en el proyecto, elaborado por la consultora Inerco.

Cada fase del proyecto tiene una duración prevista de obras de 34 meses, siendo noviembre de 2026 cuando prevé comenzar la primera de ellas y que estará operativa con una capacidad productiva de 1.200 toneladas diarias de amoníaco y 500 MW de potencia en enero de 2030. Ese mismo mes arrancarán los trabajos de la segunda fase, que se extenderán hasta marzo de 2033. Entonces, la planta espera alcanzar su capacidad total de producción.

Infografía con la ubicación de la nueva planta de amoníaco verde de Moeve, en San Roque / D. F. V.

Inicio "próximo" en Huelva

Moeve anunció en septiembre que "en los próximos meses" comenzarán las obras para la construcción de la parte onubense del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el macroproyecto energético de la compañía en Andalucía.

"Nuestro objetivo es empezar la construcción en los próximos meses de la que será la mayor planta de hidrógeno verde de Europa con distancia. Queremos ir rápido", aseguró Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, durante un acto.

Las obras en el parque energético La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) son las primeras en comenzar y lo harán, como ha señalado Wetselaar, en los próximos meses y, previsiblemente, antes de que acabe el año. De hecho, el pasado mes de julio, Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Energías Comerciales y Limpias de Moeve, apuntó que la compañía aguardaba "la concesión de la capacidad de conexión a red, es decir, de saber cuánta capacidad tenemos en el nudo en la zona de Huelva". El consejero de Industria, Jorge Paradela, ya aventuró en la presentación de la memoria de AIQBE, en julio, que los planes de la energética pasaban por arrancar las obras en 2025. El proyecto fue incorporado en marzo a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta, y ha sido declarado como Proyecto de Interés Común Europeo (IPCEI).

El proyecto Onuba, como se denomina la etapa onubense del proyecto de hidrógeno verde de la energética, contempla la construcción en Palos de la Frontera (Huelva) de una planta de generación de hidrógeno verde con 400 MW de potencia de electrólisis. La nueva infraestructura suministrará hidrógeno verde tanto a las propias instalaciones industriales de la compañía como a terceros, contribuyendo de manera significativa a la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo. El Gobierno concedió en abril a Moeve una ayuda de más de 300 millones para su fase inicial. La empresa prevé la creación de 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos, la mayoría de ellos durante la fase de construcción, con el desarrollo de un nuevo ecosistema empresarial e industrial.