Moeve desarrollará junto a Mistral AI un asistente piloto que se empleará en el Parque Energético San Roque

Moeve desarrollará junto a la compañía francesa Mistral AI, especializada en en el desarrollo de inteligencia artificial generativa, un asistente piloto destinado a los complejos industriales de la energética, que incluyen el Parque Energético San Roque.

El acuerdo está enfocado en impulsar soluciones digitales innovadoras que impulsen la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental, según informaron ambas compañías. En concreto, el primer proyecto será un asistente piloto que se usará en las instalaciones industriales de Moeve, el cual ayudará en la interpretación de documentación para acelerar todo tipo de tareas aplicadas a negocio.

El director de información digital de Moeve, David Liras, consideró que alianzas como la de Mistral AI sitúan al grupo "a la vanguardia de la innovación tecnológica europea y también del sector a nivel nacional" y señaló que, además, esta colaboración supone "la elección de una solución comprometida con la sostenibilidad y una apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación de nuestro continente".

Por su parte, la CRO de Mistral AI, Marjorie Janiewicz, se mostró "orgullosa" de asociarse con Moeve y apoyar su estrategia de IA. "Nuestro equipo de IA aplicada colaborará estrechamente con los equipos de I+D de Moeve, para desarrollar soluciones de IA personalizadas que mejoren sus procesos industriales y aseguren la implementación escalable en todos sus centros de operaciones a nivel global", dijo.

Además, Moeve y Mistral AI continuarán desarrollando su acuerdo buscando la reindustrialización de Europa, el impulso de la sostenibilidad y la democratización de la tecnología para ponerla al servicio de las personas. La energética ha destacado que una de las características que definen los modelos de lenguaje que diseña Mistral AI es su relación rendimiento/consumo altamente eficiente, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.