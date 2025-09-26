Moeve defiende el protagonismo en Europa de San Roque y Huelva gracias al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Moeve ha defendido en el Parlamento Europeo el papel clave de los proyectos estratégicos a gran escala para impulsar la incipiente industria del hidrógeno verde en el continente. El director de Energías Limpias de la compañía, Carlos Barrasa, situó a Andalucía como un territorio de referencia gracias al desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno, impulsado por la energética en San Roque y Palos de la Frontera (Huelva).

Durante un debate celebrado este jueves en Bruselas, en el que participaron también el eurodiputado socialista Nicolás González Casares y el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Yara International, Luc Haustermans, se subrayó la importancia de proyectos de a gran escala como el H2Med, el corredor europeo diseñado para canalizar la producción renovable del sur hacia los grandes centros de consumo del continente.

Carlos Barrasa incidió en la necesidad de que los estados miembros avancen “con agilidad” en la transposición de la Directiva de Energías Renovables III (RED III), aún pendiente en algunos países, como España. “Eso enviará un mensaje muy claro a los consumidores y clientes de que esto está ocurriendo y está ocurriendo ahora, y nos ayudará a impulsar la industria en toda Europa y convertirla en un referente global”, afirmó.

El directivo de Moeve valoró, además, el desarrollo normativo del Clean Industrial Deal, presentado por la Comisión Europea en marzo, como una de las iniciativas “más transformadoras” de la actual legislatura comunitaria, con impacto directo en el mercado del hidrógeno y en la consolidación de Europa como líder en tecnologías industriales limpias y sostenibles.

En el transcurso del debate se apuntó al sector de los fertilizantes como uno de los que más potencial presenta para la adopción del hidrógeno verde, especialmente en la producción de amoníaco renovable, con capacidad de abrir nuevos nichos de mercado sostenibles. Asimismo, se defendió que “la obligación de consumo es la herramienta más eficaz para activar el mercado del hidrógeno” y se instó a que el Plan Europeo de Inversión en Transporte Sostenible (STIP) actúe como catalizador para el desarrollo de combustibles renovables como el e-SAF, e-amoníaco y e-metanol, esenciales para alcanzar los objetivos de descarbonización en el transporte aéreo y marítimo.

El Valle Andaluz del Hidrógeno, considerado el mayor proyecto de hidrógeno renovable presentado hasta la fecha en el continente, contempla la instalación de hasta 2 gigavatios (GW) de capacidad de electrólisis entre el Parque Energético La Rábida, en Huelva, y en el de San Roque. Con esta infraestructura, Moeve prevé producir hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año y evitar seis millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), equiparable a las reducciones que supondría electrificar los 5,5 millones de vehículos que el Gobierno estima que circularán en España en 2030.