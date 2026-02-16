Moeve aplicará la computación cuántica para reforzar la seguridad y eficiencia del parque energético de San Roque

Moeve aplicará la computación cuántica en los procesos industriales del parque energético de San Roque para reforzar la seguridad y eficiencia del recinto.

La energética ha firmado un memorando de entendimiento con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) por el que la compañía se incorpora a la estrategia regional para acelerar la adopción de tecnologías cuánticas integradas con inteligencia artificial (IA), trasladándolas a casos de uso industriales con impacto real en los negocios, como adelantó El Conciso.

En el caso de Moeve, la iniciativa supondrá la primera aplicación en casos reales de un proyecto de colaboración público-privada en la materia entre la Agencia Digital de Andalucía, IBM y Ayesa. El foco estará en el mantenimiento de las plantas de San Roque y Palos de la Frontera (Huelva), la seguridad de las tuberías, el control de la vida útil de los catalizadores y la integración comercial.

El acuerdo ha sido rubricado este lunes en Sevilla por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta y presidente de la ADA, Jorge Paradela, y el vicepresidente ejecutivo de Tecnología, Proyectos y Servicios de Moeve, José Manuel Martínez.

Las herramientas de computación cuántica se aplicarán en cuatro casos de uso industriales en los parques de Moeve, dos que ya están en marcha y otros dos que se aprobarán la próxima semana: mantenimiento predictivo de las plantas, seguridad y corrosión de tuberías, optimización de los catalizadores que permiten la transformación del petróleo a los productos terminados e integración comercial para reforzar la cadena valor.

José Manuel Martínez ha explicado que la compañía energética lleva más de una década con un equipo “muy potente” dedicado a la implementación de herramientas digitales y de inteligencia artificial, con inversiones que oscilan entre los 30 y los 40 millones de euros anuales. “En las primeras fases de lo que se trata es de aprender y experimentar, pero ya ha pasado el tiempo y lo que hay que hacer es aplicar esa tecnología a casos de uso concretos”, ha enfatizado.

El responsable de Moeve, ha apuntado que la aplicación de tecnología cuántica es “el último paso que se está dando”, ya que permite que se puedan “desarrollar algoritmos con la misma capacidad que la computación tradicional, pero muchísimo más rápido, de modo que algo que podría llevar años pueden realizarse en semanas en casos muy especiales y concretos, asociados al machine learning”.

“Andalucía quiere jugar un papel importante y ser protagonista en las tecnologías disruptivas, uniendo también grandes nombres como el de Moeve al de otras dos compañías líderes como IBM o Ayesa”, ha apuntado el consejero Jorge Paradela.

Con esta alianza, la Agencia Digital de Andalucía y Moeve dan un nuevo paso para consolidar el liderazgo de la comunidad en innovación, talento y cooperación público-privada. El acuerdo se enmarca en el Proyecto de Cuántica que la ADA está desarrollando desde el pasado verano en colaboración con IBM y Ayesa para dar acceso a investigadores y empresas a esta tecnología, usando también como eje el nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) situado en Granada.