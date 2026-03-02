Moeve aumentó su beneficio en 2025 un 270%, hasta 341 millones, en plena transformación renovable

Moeve cerró por todo lo alto el 2025 con un beneficio de 341 millones de euros, lo que supone un aumento del 270% respecto a 2024. La compañía consiguió este resultado en un ejercicio marcado por la inversión en proyectos renovables y favorecido por mejores márgenes de refino y la eliminación del impuesto a las energéticas.

La energética ejecutó inversiones por valor de 1.151 millones, de los cuales un 55% fue dedicado a proyectos de transición energética, principalmente en España, lo que supone un récord para la compañía. Su beneficio bruto (ebitda) ajustado se redujo un 9%, hasta 1.685 millones de euros gracias a un rendimiento estable de los negocios de energía y exploración.

El flujo de caja de operaciones se situó en 1.514 millones durante el año. En cuanto a la deuda neta, cerró el ejercicio en 2.362 millones de euros, en línea con 2024. La posición de liquidez de Moeve era de 5.493 millones de euros a fin de año, lo que cubre los vencimientos de deuda hasta finales de 2030. El cuarto trimestre de 2025 supuso un beneficio bruto ajustado de 493 millones, un 33% más que el mismo trimestre del año anterior.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve destacó que los "sólidos" resultados financieros y operativos de 2025, además de los avances en proyectos como la planta de biocombustibles de segunda generación de Huelva y la ampliación de la red de recarga ultrarrápida.

En cuanto a la operación de fusión de los negocios de refino y distribución de combustible con Galp, Wetselaar expuso que "si se formaliza el acuerdo, se crearán dos plataformas líderes en energía y movilidad en la península ibérica, proporcionando la escala y la capacidad de inversión necesarias para seguir respaldando la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico de Europa".

Aprobada la inversión en el Valle Andaluz del Hidrógeno de Huelva Moeve ha dado el paso que el sector llevaba meses esperando: la decisión final de inversión para la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con más de 1.000 millones de euros comprometidos. La primera gran pieza del puzzle es el Proyecto Onuba, la planta de hidrógeno verde que se ubicará en el Parque energético La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Aunque aún no hay fecha definitiva para el arranque de las obras, El Conciso ha podido saber que la energética baraja que entre finales de marzo o bien ya en abril, pasada la Semana Santa, se ponga la simbólica primera piedra del megaproyecto. El anuncio de la decisión final de inversión da luz verde definitiva a esta primera fase del Valle, que contempla la instalación en Palos de un electrolizador de 300 megavatios (MW) de potencia, acompañado de nueva generación solar y eólica para producir hidrógeno verde a gran escala. El proyecto cuenta con más de 300 millones de euros de Fondos Europeos NextGeneration vinculados a su condición de Proyecto de Interés Común Europeo (PCI), y forma parte de una hoja de ruta que prevé alcanzar 2 gigavatios (GW) de electrólisis y hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable entre las plantas de Palos de la Frontera y San Roque. La novedad no es solo la ratificación de la inversión, sino también la estructura accionarial. Moeve controlará el 51% de esta primera fase, mientras que el 49% restante se repartirá entre dos socios de referencia: Masdar, el brazo de renovables del Emirato de Abu Dabi, y Enalter, sociedad que agrupa a Enagás Renovable y Alter Enersun. Maarten Wetselaar aseguró que la decisión final de inversión para la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en Huelva, "sienta las bases para la producción de hidrógeno a gran escala en el sur de España". "Esta decisión sitúa a Moeve como referente en el suministro de soluciones energéticas renovables para impulsar la competitividad industrial y la seguridad energética de Europa", agregó.

La energía se mantiene estable

Por negocios, el de energía continúa como el mayor para Moeve y se mantuvo estable durante el ejercicio, con un ebitda ajustado de 1.400 millones, un 4% menos que el año anterior. El aumento de los márgenes de refino suma una tasa de utilización en la línea de 2024, aunque ligeramente inferior afectada por el apagón de abril en España. La empresa resalta que los resultados globales se vieron influidos por una combinación de incidencias operativas y por la volatilidad de los márgenes, mientras que la demanda fue sólida durante el año, con un aumento del 6% de las ventas de productos comerciales, con 18,2 millones de toneladas, y mejores resultados en el segmento de movilidad. En el cuarto trimestre de 2025, la división registró un ebitda ajustado de 424 millones de euros, un 38 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a la química, su beneficio bruto fue de 181 millones, un 29% menos que en 2024. Las ventas de productos fueron ligeramente inferiores a las del año anterior (2,24 millones de toneladas), un dato que refleja el cierre de algunos clientes que afectó a la demanda de productos, junto con un exceso generalizado de oferta en el mercado. A todo esto se suma la parada técnica en la planta de Puente Mayorga (San Roque), que se prolongó 90 días con una inversión de más de 60 millones. Esta división experimentó una mejora en el cuarto trimestre, con un ebitda ajustado de 43 millones de euros, un 9% más el cuarto trimestre de 2024.

El segmento de exploración y producción de Moeve arrojó un beneficio bruto de 259 millones de euros, 13% menos. El descenso de los precios del crudo en el periodo, así como menores ventas y producción relacionadas con la venta de activos en 2024 afectaron a las cuentas. Los precios del crudo experimentaron una tendencia a la baja a medida que avanzaba el año, con un promedio de 69,1 dólares por barril en 2025 (80,8 dólares por barril en 2024). En la segunda mitad del año, los precios se estabilizaron en torno a los 70 dólares por barril. A pesar de esta tesitura, el ebitda ajustado en el cuarto trimestre de 2025 aumentó un 4% en comparación con el cuarto trimestre de 2024.