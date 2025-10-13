Moeve celebra el 60 aniversario del inicio de su parque energético de San Roque y de su llegada a Andalucía

Moeve cumple seis décadas de presencia en Andalucía y, en concreto, en el Campo de Gibraltar. La energética mantiene una estrecha relación con San Roque y la comarca que comenzó en 1965 cuando la antigua Cepsa recibió la autorización para construir la refinería Gibraltar-San Roque. Este paso marcó el inicio de la industrialización de la comarca que mira al futuro con el hidrógeno verde.

La energética genera actualmente casi 3.000 empleos en Andalucía, de los cuales más de 1.200 corresponden al parque energético de San Roque y a la planta química de Puente Mayorga. Moeve se ha consolidado como una de las principales empresas industriales de la región, con un valor de producción de 16.715 millones de euros en 2024, equivalente al 9,2% del PIB andaluz. Todo ello partiendo de una plantilla inicial de apenas 14 trabajadores en su primera refinería de La Rábida (Huelva).

Su evolución a lo largo de los años la ha convertido en una potente exportadora que continúa mejorando sus cifras. En 2020, según datos de la empresa, realizó exportaciones por valor de 3.809 millones de euros, cifra que se ha incrementado hasta los 6.753 millones de 2024. Buena parte de estas mercancías son canalizadas a través de las instalaciones de Moeve en el Puerto de Algeciras, uno de los enclaves estratégicos de la compañía.

Del refino al hidrógeno verde

En 2025 se cumplen 60 años de la autorización que recibió la entonces Cepsa para levantar la refinería Gibraltar-San Roque. Su puesta en marcha tuvo lugar el 5 de abril de 1968. Al año siguiente, el entonces ministro Laureano López Rodó, presidió su inauguración oficial.

Desde entonces, la instalación ha ido creciendo a la par de su homóloga onubense, hasta convertirse en el actual parque energético de San Roque, en el que tienen presencia casi todos los negocios productivos de la compañía.

Junto al parque energético se ubica la otra gran instalación de Moeve en el Campo de Gibraltar: la planta Moeve Química de Puente Mayorga, antiguamente conocida como Petresa. Este recinto tiene un importante peso en la empresa y, desde ahí, exporta el LAB, elemento base de los detergentes, a toda Europa. Anteriormente, Cepsa tuvo bajo su paraguas la antigua planta de Interquisa, conocida entonces como Cepsa Guadarranque, que fue vendida en 2016 a Indorama Ventures.

Ahora, Moeve tiene ante sí su proyecto más ambicioso, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que incluye la construcción de una planta de generación de amoníaco verde en San Roque, denominado Proyecto Carteia. La instalación, la mayor de Europa de su clase, según la empresa, tendrá una capacidad de producción, almacenamiento y distribución de 2.400 toneladas diarias de amoníaco verde, 600.000 toneladas anuales, a partir de hidrógeno y nitrógenos obtenidos a partir de fuentes renovables. Además, la potencia de electrólisis para obtener el H2 será de 1.000 megavatios (MW), según se detalla en el proyecto. Las previsiones de la compañía pasan por iniciar las obras en noviembre de 2026.

Andalucía, presente y futuro

Moeve, con el paso de los años, ha ido incorporando nuevas líneas en Andalucía con el paso de los años, hasta llegar a suponer el 70% del negocio de la compañía. Después de comenzar con el refino, los dos actuales parques energéticos incorporaron plantas de lubricantes y otras unidades, un proceso que no ha concluido, a las puertas de la llegada del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

El ambicioso proyecto, que unirá ambos polos industriales de la empresa, es su gran apuesta para los próximos años. Además del Proyecto Carteia, Moeve construirá una planta de hidrógeno verde en sus instalaciones onubenses de Palos de la Frontera (Proyecto Onuba), con una inversión conjunta superior a 3.000 millones de euros.

En 2024, la empresa destinó 375 millones de euros a inversiones industriales en Andalucía, de los cuales, más de 170 millones correspondieron a labores de mantenimiento y sostenibilidad en los parques energéticos e instalaciones químicas de San Roque y Palos de la Frontera.

Además, Moeve impulsa otras líneas complementarias a futuro, como el desarrollo de biometano en varios puntos de España (600 millones previstos de inversión) o la construcción de una planta de diésel renovable HVO 100 (1.200 millones) y otra de alcohol isopropílico a partir de hidrógeno verde (75 millones), ambas en Huelva.