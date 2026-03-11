San Roque recorre la memoria de sus calles históricas en una conferencia del cronista Antonio Pérez Girón

La historia de las principales calles y plazas del casco histórico de San Roque fue el eje de la conferencia titulada Un paseo por las calles antiguas de San Roque, impartida este martes 10 por el cronista de la ciudad, Antonio Pérez Girón. La actividad se celebró en el edificio Diego Salinas y forma parte del programa de conferencias organizado durante el mes de marzo por la Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque.

Durante su intervención, Pérez Girón realizó un recorrido histórico por algunas de las vías más emblemáticas del casco antiguo, analizando tanto el origen de sus denominaciones como los principales acontecimientos históricos y sociales que han tenido lugar en ellas a lo largo de los siglos. El cronista se detuvo especialmente en espacios como la calle Málaga, la Alameda Alfonso XI y la Plaza de Armas de San Roque, enclaves fundamentales para comprender la evolución urbana y social de la localidad.

La conferencia abordó además los diferentes cambios de nomenclatura a lo largo de los últimos tres siglos. Según el cronista, se pueden identificar tres fases de transformación en el callejero sanroqueño.

La primera tuvo lugar en el siglo XIX, cuando se impulsó una reorganización del nomenclátor urbano acorde con los criterios administrativos de la época. La segunda bajo la dictadura franquista, etapa en la que numerosas calles adoptaron denominaciones vinculadas al régimen. El tercer proceso llegó con la instauración de la democracia, cuando se recuperaron muchas de las denominaciones tradicionales, fácilmente reconocibles por los vecinos.

El recorrido histórico incluyó también referencias a figuras vinculadas con la vida cultural, política y militar que han dejado huella en la memoria local, como el historiador y periodista Antonio María Tubino o el militar liberal Luis Lacy y Gautier, cuyos nombres aparecen ligados a distintos episodios y referencias del callejero.

Pérez Girón, escritor y periodista nacido en San Roque, ejerce desde 2001 como cronista oficial de la ciudad. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las voces más activas en la investigación y difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio y del Campo de Gibraltar. Sus trabajos han abordado cuestiones relacionadas con la historia local, el patrimonio y el andalucismo.

La actividad fue presentada por el presidente de la asociación organizadora, José Gómez Macías, y contó con la colaboración de la Red de Bibliotecas de San Roque, coordinada por la concejal delegada de Bibliotecas, Rocío Fernández.

El ciclo de conferencias continuará el próximo 28 de marzo con una nueva cita cultural en el mismo espacio. En esta ocasión intervendrá la arqueóloga y divulgadora Margarita Sánchez Romero, quien ofrecerá la charla titulada ´Anatomía de un cuerpo: relatos sobre mujeres en la Prehistoria´. Esta actividad se enmarca en la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sánchez Romero centrará su intervención en el papel de las mujeres en las sociedades prehistóricas del sur de la península ibérica, un campo de investigación en el que se ha especializado. Sus estudios abordan la arqueología de las mujeres, las relaciones de género y la denominada Arqueología de la Infancia en las comunidades de la Prehistoria reciente.

Con estas iniciativas, la Asociación Amigos de la Biblioteca de San Roque continúa promoviendo actividades divulgativas que buscan acercar la historia, la investigación y el patrimonio cultural a la ciudadanía.