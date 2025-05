Manuel Jabois se abre en San Roque a un diálogo sincero sobre sí mismo

San Roque/El escritor y periodista gallego Manuel Jabois protagonizó este miércoles un nuevo encuentro literario en el teatro Juan Luis Gallardo de San Roque en el que detalló su proceso a la hora de escribir, respondió a la curiosidad del público, dejó constancia de su madridismo y reveló algunos rasgos de su próxima novela.

Sarah Manzano, entrevistadora del escritor gallego en su paso por el Aula de Literatura José Cadalso, indagó en su primera pregunta sobre Mirafiori, hasta ahora la última novela del también colaborador de la Cadena SER. "Malaherba es una historia de amor antes que el amor se inventase y Mirafiori es ese amor inventado que se dinamitó. La novela es obsesiva porque no se puede hacer espóiler de ella", según Jabois.

"No soy capaz de escribir sufriendo. Cuando escribo me lo paso bien, disfruto mucho. Para mí escribir no es una tortura", desveló. No solo eso, sino que se aísla con facilidad del ruido ambiente, incluso en momentos de remontadas del Real Madrid "o cuando nos pintan la cara".

Antes ya tuvo el gesto de regalarle al alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, que lo presentó al público, un ejemplar para enmarcar con la letra del himno que compuso para el equipo merengue.

La conversación transitó por la literatura, el periodismo y el fútbol. "He tenido mucha suerte de pasar de un periódico pequeño de Pontevedra a El Mundo, luego El País, la SER, y el Real Madrid", dijo, aunque reconoció que lo que más necesita es el periodismo "por la dopamina, y escribo muy rápido. Si pienso mucho la cago".

En cambio, y es compatible, lo que más agradece es escribir novelas porque "llegas personalmente a la gente en lugares diversos y la huella va a ser diferente".

Adelantó que su nueva novela, que se publicará en otoño "aunque aún no dije de qué año", provocará que le pregunten cuánto de Galicia y de sí mismo contiene la historia que contará. Y tendrá dos voces, la de una madre, que no quiere que la quieran sino que la admiren, y su hijo.