La Mancomunidad convertirá la antigua depuradora de San Roque en un centro para formación

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar reconvertirá la antigua depuradora de San Roque en un centro formativo de ámbito comarcal gracias a una subvención de 250.000 euros del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial de Cádiz.

La ayuda permitirá ejecutar las obras de adaptación integral del inmueble para su homologación como centro formativo acreditado para la obtención de certificados de profesionalidad. El inicio de las obras está previsto en las próximas semanas.

"Esta inversión supone un paso decisivo para consolidar un espacio de referencia en la comarca en materia de formación especializada”, ha valorado la vicepresidenta de Empleo, María Teresa García León.

El proyecto abarca la adecuación de aulas, espacios técnicos y equipamientos conforme a los requisitos normativos exigidos para la acreditación oficial, garantizando que el futuro centro pueda acoger programas formativos ajustados a las necesidades reales del mercado laboral.

Antecedentes y pasos previos desde 2024

El 5 de agosto de 2024, la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, y la vicepresidenta María Teresa García León mantuvieron un encuentro de trabajo con el diputado delegado de Fomento y Empleo, Andrés Clavijo Ortiz y la directora gerente del IEDT. En dicha reunión se abordaron los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la homologación de la antigua estación depuradora como centro formativo.

El edificio, cedido previamente por la Junta de Andalucía a la Mancomunidad, fue identificado como un enclave idóneo para albergar formación especializada en la comarca, dentro de una estrategia conjunta orientada a reforzar la capacitación profesional y fomentar la inserción laboral en el Campo de Gibraltar.