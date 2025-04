El juzgado de lo Contencioso dirimirá la legalidad de la dieta de 1.500 euros a Ruiz Boix por asistir a cada pleno de San Roque

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras ha admitido a trámite una demanda de Jesús Mayoral, presidente del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), contra el acuerdo adoptado en el Pleno celebrado el 30 de junio de 2023 mediante el que fue aprobada una indemnización de 1.500 euros por la asistencia a los plenos para el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y de 100 euros para el resto de concejales. El juez ha citado a ambas partes a una vista que se celebrará el próximo 8 de octubre.

Mayoral recurrió a la vía contencioso-administrativa después de que el Ayuntamiento desestimara el recurso de reposición que interpuso contra ese acuerdo plenario.

“Más que una dieta por asistencia a los plenos, el alcalde, por acuerdo de Pleno, sin ningún tipo de informe jurídico o económico, de forma arbitraria se puso esos 1.500 euros. Después de varias consultas jurídicas, hemos presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso contra lo que parece más bien un sobresueldo que se ha puesto el alcalde, al que le debe parecer poco las retribuciones que cobra en el Congreso de los Diputados de 97.440 euros entre salario, complemento por presidir la Comisión de Asuntos Exteriores y la dieta que cobra por ser residente fuera de Madrid. Más los gastos de transporte y otros privilegios que, amparándose en que como cobra el salario en el congreso de los Diputados, tiene derecho a percibir una asistencia al Pleno”, señala el responsable del PIVG.

“No solo creemos que en su caso no tiene derecho porque no tiene ninguna merma ni lucro cesante por el tiempo que pueda dedicar a supervisar con la secretaria los puntos del orden del día de los plenos, teniendo además del sueldo íntegro todos sus gastos cubiertos con la dieta del Congreso y los gastos de transporte, e incluso utiliza el coche oficial del Ayuntamiento. El abuso es tal que, además, convoca plenos extraordinarios, que son evitables, para hacer caja en su bolsillo. Así ocurrió en el mes de agosto, en el que no hay Pleno ordinario por las vacaciones, y en Navidad, para cobrar un aguinaldo. Cobró 3.000 euros por dos plenos, cuando su sueldo mensual es de 3.236 euros. Además es una desproporción abismal con respecto a los 200 euros percibidos por los concejales”, señala Mayoral, que lamenta que el equipo de gobierno haya presentado un recurso de reposición al juzgado con el argumento de falta de legitimidad por su parte al no ser concejal, “lejos de defender que la indemnización fijada por la asistencia a los plenos es ajustada a derecho”.

El PIVG también ha denunciado el nombramiento como concejala con dedicación parcial de María del Mar Collado “con una argucia para no pasarse del límite de concejales de dedicación exclusiva que por ley le corresponde al municipio en función del número de habitantes”.

Mayoral espera que los partidos de la oposición, PP, San Roque 100x100 y Vox, se sumen a la demanda.

El punto en el que se trató el aumento de las retribuciones para el equipo de gobierno local del 9% para el mandato 2023-2027 y un pago de 1.500 euros por asistencia a cada sesión plenaria para el alcalde fue aprobado con los votos favorables de los once concejales del PSOE y los ocho votos en contra del PP, San Roque 100x100 y Vox. También salió adelante la dedicación exclusiva para seis tenientes de alcalde y cuatro concejales, así como la dedicación parcial (en un 75%) para la primera teniente de alcalde con delegación de área, María del Mar Collado.

Sobre la retribución de 1.500 euros, Ruiz Boix explicó que en los últimos años no había cobrado del Ayuntamiento de San Roque, al hacerlo por ocupar diferentes cargos en la Diputación, lo que ha supuesto un ahorro de "más de medio millón de euros para las arcas municipales". Además, argumentó al PP que la cantidad que se había propuesto por su asistencia a los plenos era la misma que tiene el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP).