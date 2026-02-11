San Roque prepara su IV Marcha Popular por el Pinar del Rey: deporte y comida de convivencia

El Ayuntamiento de San Roque ha abierto el plazo de inscripción para la IV Marcha Popular Ciudad de San Roque, una iniciativa que, a las puertas de su cuarta edición, se ha consolidado como una de las propuestas deportivas y de convivencia más esperadas del calendario municipal. La cita tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el entorno del Pinar del Rey, con un recorrido de 12 kilómetros de dificultad media-baja y un máximo de 250 participantes.

La actividad está organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, que dirige el teniente de alcalde Fernando Vega, y cuenta con la colaboración del Club de Montaña Quercus, colectivo con amplia experiencia en la dinamización de rutas senderistas y actividades de educación ambiental en el municipio. Ambas entidades vuelven a apostar por una fórmula que combina ejercicio físico, puesta en valor del patrimonio natural y convivencia ciudadana en un entorno privilegiado.

El Pinar del Rey, considerado uno de los principales pulmones verdes del Campo de Gibraltar y espacio habitual para actividades deportivas y educativas, será de nuevo el escenario de esta marcha popular. La salida está prevista a las 9:30 desde la puerta del Aula de la Naturaleza, enclave que actúa como centro neurálgico de las iniciativas medioambientales que se desarrollan en la zona.

Vista del entorno natural del Pinar del Rey, donde se desarollará la marcha.

Desde ese punto, los participantes se dirigirán hacia la entrada del pinar para conectar con el arroyo de La Alhaja, uno de los tramos más atractivos del recorrido. La marcha discurrirá junto al cauce, permitiendo a los senderistas disfrutar de un paisaje caracterizado por la vegetación de ribera y la masa forestal de pinos que da nombre al paraje. Este primer tramo, de perfil asequible, está pensado para que puedan completarlo personas con un nivel físico medio.

El punto intermedio del itinerario se situará en el cortafuegos para seguir hasta el Tajo del Pajarraco, donde se habilitará un punto de avituallamiento para facilitar la hidratación y el descanso de los participantes. Este alto en el camino servirá también para reagrupar a los senderistas antes de afrontar la segunda mitad de la ruta.

La inscripción tiene un precio de cinco euros y puede formalizarse tanto de manera telemática como de forma presencial en las oficinas de la Delegación de Deportes

El recorrido continuará posteriormente hacia el Cerro del Águila y la zona de Horgazales, completando un trazado circular que regresará al Aula de la Naturaleza, donde se dará por concluida la marcha. Allí, como es tradición en esta cita, se celebrará una comida de convivencia, un momento pensado para compartir experiencias y reforzar el carácter social de la jornada.

La inscripción tiene un precio de cinco euros y puede formalizarse tanto de manera telemática, a través de la plataforma gesconchip.es, como de forma presencial en las oficinas de la Delegación de Deportes, situadas en Camino del Almendral. El cupo está limitado a 250 plazas, por lo que desde la organización se recomienda no demorar el trámite para evitar quedarse sin dorsal.

La edad mínima para participar se ha fijado en 12 años. En el caso de los menores de 14, deberán ir acompañados por un adulto o presentar la correspondiente autorización paterna. La inscripción incluye camiseta conmemorativa, así como el derecho a participar en la comida posterior, reforzando el carácter accesible y popular de la actividad.

Vida saludable

Más allá del componente deportivo, la Marcha Popular Ciudad de San Roque responde a una estrategia municipal orientada a fomentar hábitos de vida saludables y el uso responsable de los espacios naturales. La colaboración con el Club Quercus aporta un componente de sensibilización ambiental, ya que la actividad permite redescubrir el valor ecológico del Pinar del Rey y su biodiversidad.

Con esta cuarta edición, el Consistorio continúa ampliando una programación deportiva que busca implicar a vecinos de todas las edades en propuestas no competitivas y de bajo coste, reforzando el sentimiento de comunidad. El 15 de marzo, si el tiempo acompaña, el Pinar del Rey volverá a convertirse en punto de encuentro para centenares de sanroqueños que cambiarán el asfalto por los senderos en una jornada que combina deporte, naturaleza y convivencia.