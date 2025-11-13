Indorama Ventures se mantiene en números rojos y pierde 70 millones en los primeros nueve meses de 2025

Indorama Ventures cerró el tercer trimestre con unas pérdidas superiores a los 20 millones de euros y un déficit acumulado anual de 70 millones. La compañía mantiene así en 2025 la senda negativa de los últimos ejercicios, aunque se aproxima al equilibrio en un contexto global complicado para la industria química, marcado por el exceso de oferta y la débil demanda.

El grupo químico tailandés, que opera una de sus principales fábricas en el polígono de Guadarranque de San Roque, registró entre julio y septiembre unas pérdidas de 21 millones de euros (818 millones de bats), frente a los 40 millones (1.505 millones de bats) de beneficio obtenidos en el mismo periodo de 2024. En el balance acumulado hasta septiembre, el grupo suma un déficit de 70 millones de euros (2.651 millones de bats), aunque mejora de forma significativa los 542 millones (20.357 millones de bats) de pérdidas que acumulaba el pasado año.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se situó en 762 millones de euros hasta septiembre, un 25% menos que en el ejercicio anterior. Por trimestres, el comprendido entre julio y septiembre alcanzó los 240 millones, lo que supone una caída del 35% respecto al mismo periodo de 2024.

Durante el tercer trimestre, la facturación de Indorama fue de 2.916 millones de euros, un 14% menos que el año anterior. La producción, con 3,17 millones de toneladas, y las ventas, de 3,22 millones, descendieron en torno al 10%. La compañía atribuye esta caída a la parada técnica quinquenal de algunas plantas en Estados Unidos y a un incendio en una de sus instalaciones en Indonesia, entre otros factores.

Escasa demanda

En su informe de resultados, Indorama Ventures destaca que las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos, los cambios demográficos y los retos medioambientales están afectando al panorama económico global. En este escenario, la industria química se enfrenta “a una tormenta perfecta, luchando contra un exceso de capacidad récord y una demanda escasa, principalmente en los sectores downstream de la automoción y la construcción”.

Por regiones, la empresa apunta que América y Asia afrontan factores cíclicos a corto y medio plazo, mientras que Europa sufre las consecuencias estructurales de la competencia exportadora y los altos costes energéticos.

“Mientras persisten las incertidumbres globales y los obstáculos para la industria, Indorama sigue centrándose en las áreas que podemos controlar. Esto incluye iniciativas de reducción de costes, productividad y eficiencia de nuestras instalaciones, incluida la optimización de la huella (principalmente en Europa), la adopción digital y el progreso continuo en materia de sostenibilidad e innovación. Al tomar estas medidas de autoayuda ahora, estaremos en mejor posición para sacar partido cuando el comercio mundial y la demanda de los consumidores se ajusten y se realineen con el nuevo orden mundial”, subraya la compañía.

En este contexto, la multinacional prioriza la generación de caja, con un flujo operativo de casi 850 millones de euros en el tercer trimestre. Entre las medidas de ajuste figura la venta de Wellman International en Irlanda y la previsión de ingresar más de 200 millones de dólares en 2026 con la venta de activos no estratégicos en Australia, Róterdam y Canadá.

Por áreas de negocio, la división de tereftalato de polietileno combinado (PET), la producción de fibras e Indovida registraron descensos afectados por la coyuntura del mercado. La única excepción fue la filial Indovinya, que mejoró su ebitda ajustado.

“Si bien 2025 ha reflejado un período de consolidación con actividades de mantenimiento y una debilidad cíclica en toda nuestra cartera, las medidas estratégicas y el modelo de negocio diversificado de Indorama la sitúan en una buena posición para afrontar los retos actuales del mercado y aprovechar las oportunidades a medida que el sector se reequilibra gradualmente de cara a 2026”, concluye la empresa.