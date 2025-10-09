Un incendio en una vivienda de San Roque moviliza a los bomberos durante la noche

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos del parque de San Roque, con apoyo de una dotación procedente de Los Barrios.

Un incendio declarado en la noche de este miércoles en una vivienda de la calle Romero de Figueroa, en el casco histórico de San Roque, obligó a intervenir a los bomberos del Consorcio Provincial, que lograron sofocar el fuego sin que se produjeran heridos.

Las llamas se originaron en una freidora situada en la cocina, propagándose rápidamente a la encimera y al mobiliario cercano. A la llegada de los efectivos no había personas en el interior de la vivienda, lo que permitió actuar con rapidez y seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos del parque de San Roque, con apoyo de una dotación procedente de Los Barrios. En total, cinco bomberos participaron en las labores de extinción y ventilación, que se prolongaron hasta dejar la zona completamente segura.

Gracias a la rápida intervención, el fuego quedó confinado en la cocina, evitando daños estructurales mayores en la vivienda.