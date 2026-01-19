San Roque guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de San Roque por las víctimas en Adamuz.

San Roque ha recordado este lunes a las víctimas del accidente ferroviario producido el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz con un solemne minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento.

El alcalde accidental, Oscar Ledesma, junto a miembros de la Corporación, trabajadores municipales y ciudadanos se han concentrado a la puerta del Ayuntamiento, guardando un respetuoso minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario. Ledesma, en nombre de todos los sanroqueños, mostró su dolor y profunda consternación por la desgracia ocurrida ayer en Córdoba, “una tragedia y una fatalidad sufrida en Andalucía”.

En nombre del Ayuntamiento, Óscar Ledesma envió a familiares y amigos el sentido pésame, así como el deseo de una pronta recuperación de todos los heridos. El primer edil sanroqueño valoró el trabajo de todos los servicios de emergencia, sanitarios y cuerpos de seguridad que están desplegados por el siniestro, así como los gestos solidarios de lo vecinos de Adamuz, que da una idea de la solidaridad de nuestra tierra.

“Que este silencio sea nuestro abrazo a las víctimas, nuestro respeto a su memoria, y la señal de unidad para este día tan triste para toda España”, concluyó.

La concentración para rendir homenaje a las víctimas había sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como muestra de recuerdo por las víctimas mortales, las personas heridas y sus familias.