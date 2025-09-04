El Gobierno concede una ayuda de 130.000 euros al parque energético de Moeve en San Roque

El Ministerio de Industria ha anunciado este jueves la concesión provisional de una ayuda de más de 130.000 euros a Moeve para su parque energético de San Roque en el marco de una convocatoria destinada a las industrias calificadas como consumidores electrointensivos.

La cartera que dirige Jordi Hereu ha publicado la resolución provisional de estas ayudas, con un valor total de 7,4 millones de euros. En esta ocasión, el Ministerio otorga el 100% de la ayuda máxima posible a 383 solicitudes, resultando un total de 294 empresas beneficiarias.

Entre las empresas agraciadas, Industria ha destacado a cuatro, entre las que se encuentra Moeve. En concreto, la energética ha recibido un montante total de 269.091,60 euros, divididos en dos partidas para cada uno de sus parques energéticos. Por un lado, 131.305,7 euros van destinados a las instalaciones de San Roque, mientras que 137.785,9 euros corresponden al parque de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva).

Las otras dos compañías agraciadas que el Ministerio ha resaltado en el anuncio por el montante recibido son Dow Chemical Iberica, para la instalación Dow Sur, a la que se asignan 267.966 euros, y a Repsol irán 117.532,7 euros para Tarragona y 134.736,82 a Transformadora de etileno A.I.E.

Los 7,4 millones adjudicados se enmarcan dentro de la convocatoria que destina un total de 11 millones de euros a compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.

Industria ha apuntado que estas medidas son clave para el sector industrial porque alivian el coste eléctrico de las plantas de mayor consumo, refuerzan su competitividad, protegen las inversiones y aportan previsibilidad a las cadenas de valor y ofrecen a las empresas estabilidad para competir y crecer.