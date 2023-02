Gavino y Ordóñez, ausencias en la próxima lista electoral del PSOE de San Roque

Ángel Gavino y Juan Manuel Ordóñez no irán en la candidatura con la que el PSOE de San Roque concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que encabezará el actual alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.

Los dos ediles en el actual mandato han anunciado que se trata de decisiones personales en ambos casos las que les han llevado a dejar el proyecto político al que se unieron en el año 2011. Ruiz Boix ha subrayado la dedicación de ambos durante este tiempo en el que le han acompañado.

Gavino, quien fue subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar durante más de siete años, ha explicado que “el movimiento se demuestra andando. Estamos inmersos en un proyecto importante que empezó en 2009, con éxitos políticos desde 2011 a nivel local que se convirtieron en mayorías absolutas en los dos últimos mandatos. En San Roque, tenemos un PSOE vivo y fuerte, tanto orgánica como institucionalmente. En el apartado orgánico están despuntando grupos de jóvenes con muchas ganas. Nadie es imprescindible y he decidido dar un paso al lado para dar una oportunidad a estos jóvenes. Tenemos una gran cantera y un capital humano muy importante y por eso dejo paso a esta savia nueva”.

El linense ha dado las gracias a sus compañeros de Corporación “porque me lo han puesto muy fácil y por su dedicación absoluta para lograr el bienestar de los sanroqueños. Estos últimos cuatro años han sido complicados por el Covid, algo en lo que nadie tenía experiencia y una pandemia en la que creo que este gobierno municipal socialista ha dado el do de pecho y no ha dejado a nadie atrás, y en los que el PSOE ha cumplido más del 90 por ciento de su programa electoral”.

Por su parte, Ordóñez ha comentado que es "un acto de responsabilidad para seguir avanzando en el proyecto que creamos en 2011 junto a Juan Carlos Ruiz Boix. Tras 12 años en el proyecto del PSOE de San Roque creo que es el momento para dar paso a nuevas generaciones con nuevas inquietudes. Se trata de una decisión firme e inamovible compartida con el alcalde”, ha asegurado.

El sanroqueño continuará en su cargo como secretario general del partido en Estación-Taraguilla-Miraflores y como miembro de la ejecutiva provincial. Además, trabajará en la elaboración de la candidatura y en la campaña “en un proyecto ilusionante” para el que cree que Ruiz Boix "es el mejor alcalde".