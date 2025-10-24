Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la exposición "El San Roque de los 60" y la presentación de los libros "Plaza de Armas" y "Alameda" de Antonio Pérez Girón
Las fotos de la exposición "El San Roque de los 60" y la presentación de los libros "Plaza de Armas" y "Alameda" de Antonio Pérez Girón / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos de la exposición 'El San Roque de los 60' y la presentación de los libros 'Plaza de Armas' y 'Alameda' de Antonio Pérez Girón

Una mirada al pasado sanroqueño a través de imágenes y relatos del cronista oficial

ANDRÉS CARRASCO

San Roque, 24 de octubre 2025 - 21:09

El historiador, periodista y cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón, protagonizó este viernes una cita cultural muy especial en la sede de la Asociación Espacio Cultural Nueva ’63, donde presentó la exposición fotográfica El San Roque de los 60 y dos nuevas obras literarias: Plaza de Armas y Alameda.

El acto, que contó con la colaboración del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), congregó a numeroso público que llenó la sede del colectivo, en la calle Nueva, para acompañar al cronista en este recorrido por la memoria reciente de la ciudad.

Las fotos de la exposición "El San Roque de los 60" y la presentación de los libros "Plaza de Armas" y "Alameda" de Antonio Pérez Girón
