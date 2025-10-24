Las fotos de la exposición 'El San Roque de los 60' y la presentación de los libros 'Plaza de Armas' y 'Alameda' de Antonio Pérez Girón
Una mirada al pasado sanroqueño a través de imágenes y relatos del cronista oficial
El historiador, periodista y cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón, protagonizó este viernes una cita cultural muy especial en la sede de la Asociación Espacio Cultural Nueva ’63, donde presentó la exposición fotográfica El San Roque de los 60 y dos nuevas obras literarias: Plaza de Armas y Alameda.
El acto, que contó con la colaboración del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), congregó a numeroso público que llenó la sede del colectivo, en la calle Nueva, para acompañar al cronista en este recorrido por la memoria reciente de la ciudad.
1/25Las fotos de la exposición "El San Roque de los 60" y la presentación de los libros "Plaza de Armas" y "Alameda" de Antonio Pérez Girón/Andrés Carrasco
