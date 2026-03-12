San Roque impulsa la formación profesional con tres cursos gratuitos en colaboración con la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento de San Roque y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar han anunciado hoy la puesta en marcha de tres cursos de capacitación gratuitos destinados a favorecer la inserción laboral. La iniciativa, promovida a través del Club de Trabajo, se impartirá en las instalaciones de AMDEL, ubicadas en el edificio Diego Salinas, y busca mejorar la empleabilidad tanto de jóvenes desempleados como de personas de mayor edad.

Curso de Auxiliar de Supermercado y Dependiente de Comercio: jóvenes menores de 30 años

El primero de los cursos, dirigido a desempleados menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y participantes del programa Talento Joven, se iniciará el próximo 23 de marzo. Con una duración total de 120 horas, las clases se desarrollarán de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00.

El programa formativo abarcará aspectos esenciales de la venta y atención al cliente, incluyendo manipulación de alimentos, higiene personal, distribución y animación de la sala de ventas, técnicas de atención, calidad en el servicio y resolución de incidencias. De hecho, los participantes recibirán formación especializada en charcutería y frutería, con conocimientos sobre producto, organización y venta.

Uso de la IA en la gestión avanzada de clientes

El segundo curso, con inicio el 13 de abril y una duración de 90 horas, está destinado a ciudadanos en general, con especial atención a profesionales, autónomos, pymes y comercios que buscan mejorar la experiencia de cliente mediante la integración de herramientas digitales y soluciones de inteligencia artificial.

Las clases presenciales se impartirán de lunes a miércoles, de 16:30 a 20:30, mientras que los jueves se ofrecerá formación telemática. El curso se prolongará hasta el 21 de mayo e incluirá estrategias para optimizar procesos de comunicación, fidelización de clientes y diferenciación de la experiencia de usuario en un entorno cada vez más digitalizado.

Camareros de pisos: formación práctica para desempleados mayores de 45 años

El tercer curso, destinado a desempleados mayores de 45 años, comenzará el 14 de abril y contará con 90 horas lectivas, de las cuales 20 se desarrollarán en un entorno real, permitiendo a los participantes adquirir experiencia práctica. Las clases teóricas se impartirán hasta el 4 de mayo, y las prácticas se realizarán entre el 5 y el 14 de mayo, en horario de 9:00 a 14:00.

El programa formativo abordará módulos de hostelería, conocimientos de limpieza, productos y superficies, equipamiento en planta, técnicas y utensilios de limpieza, y limpieza de habitaciones y zonas nobles. Además, se trabajará la figura de la gobernanta, el contexto profesional de las camareras de piso y la comunicación en la atención al cliente.

El teniente de alcalde de Empleo, Fernando Vega, junto al responsable de Formación de la Cámara de Comercio, David Jurado, presentó los cursos, destacando el compromiso de ambas instituciones por ofrecer formación adaptada a todas las edades y por fomentar la inserción laboral. “Estos cursos gratuitos abarcan desde jóvenes menores de 30 años hasta mayores de 45, lo que permite profundizar en la formación y mejorar las oportunidades de empleo en nuestro municipio”, señaló Vega, quien agradeció la colaboración de la Cámara de Comercio en esta iniciativa.

Por su parte, Jurado subrayó que los cursos tienen un claro enfoque de inserción laboral y que las empresas disponen de incentivos para la contratación de los participantes. “Con estas acciones se cubre todo el abanico de edades, desde jóvenes hasta mayores, reforzando así la empleabilidad de todos los colectivos”, indicó.

Con esta oferta de formación gratuita, el Ayuntamiento de San Roque y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar refuerzan su compromiso con el desarrollo profesional de todos los ciudadanos, fomentando la capacitación, la actualización de competencias y la inserción en el mercado laboral en un contexto de innovación y adaptación tecnológica.