San Roque llama a la Semana Santa con un concierto de marchas procesionales este sábado 14 de marzo

San Roque se prepara para vivir una tarde dedicada a las marchas procesionales este sábado 14 de marzo, cuando la Plaza de las Constituciones se transforme en escenario de un concierto de marchas procesionales organizado por la Delegación de Tradiciones del Ayuntamiento, dirigida por María del Mar Collado, en colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. La cita comenzará a las 17:00 y la entrada será gratuita hasta completar aforo, ofreciendo a los sanroqueños y visitantes la oportunidad de disfrutar de una tarde cargada de historia musical y devoción.

El evento contará con la participación de tres formaciones de reconocido prestigio: la Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios, la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal y la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz. Cada una de estas agrupaciones aporta una trayectoria singular y significativa dentro del panorama de la música cofrade andaluza, ofreciendo un recorrido por estilos y sonoridades que han marcado la Semana Santa en distintos puntos de Andalucía.

La Agrupación Musical Santa María Magdalena, procedente de Arahal (Sevilla), es considerada la decana de las agrupaciones musicales sevillanas. Fundada en 1963 por Manuel Rodríguez Ruiz, esta formación fue pionera en fusionar instrumentos de banda militar como cornetas y tambores con trompetas, trombones y bombardinos, creando un estilo propio que influyó decisivamente en el desarrollo de las marchas procesionales en la segunda mitad del siglo XX. Desde 1977 acompaña al Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta en el Domingo de Ramos de Sevilla y ha popularizado marchas como Puente de San Bernardo y Cristo de San Julián, que siguen siendo referentes del género.

Por su parte, la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz, nacida en 1996, se ha consolidado como una de las formaciones más innovadoras de la provincia gaditana. En 2017, se convirtió en la primera banda de música de Cádiz en tocar tras un misterio sevillano, un hito que refleja su proyección y calidad artística. Con cinco discos publicados, destaca especialmente su marcha Eternidad, que fue protagonista de la campaña Andalusian Crush impulsada por la Junta de Andalucía con motivo de Fitur 2024. La banda cuenta con 120 miembros, de los cuales dos son originarios de San Roque, lo que refuerza su vínculo con la ciudad.

La Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios, fundada en 1992, rinde homenaje a su maestro fundador, Tomás Infantes Román. Con más de 70 integrantes y una academia propia, esta formación mantiene una presencia constante en las procesiones sanroqueñas, incluyendo este año 2025 la de la Virgen del Carmen y la de la Patrona, consolidando su papel como referente local en el ámbito de la música cofrade.

Desde la Delegación de Tradiciones se anima a todos los aficionados a la Semana Santa y a la música procesional a asistir a este concierto, que no solo permitirá disfrutar de interpretaciones de alta calidad, sino que también servirá para reforzar la conexión entre San Roque y la riqueza cultural y musical de Andalucía.