Las desamortizaciones de San Roque: el rifirrafe entre Ruiz Boix y el obispo Zornoza

El obispo de Cádiz Rafael Zornoza Boy, a modo de Don Camilo, y el Ayuntamiento de San Roque, a través de su representante Juan Carlos Ruiz Boix, a modo de Pepón, llevan enzarzados durante una semana a causa de los bienes y jurisdicciones de distintas propiedades en el municipio, como si se tratara de un debate decimonónico por el uso de bienes y terrenos que se encuentran en manos muertas.

La disputa dio comienzo cuando el consistorio sanroqueño anunció que había adecentado unos terrenos que, posteriormente, asfaltó para realizar aparcamientos en la barriada de La Paz, cercano al centro de salud Evaristo Domínguez. La obra en cuestión ha habilitado 62 nuevas plazas para coches, dos más para personas discapacitadas y un espacio destinado a las motos. Sin embargo, el obispo reclama que dichos terrenos pertenecen al obispado de Cádiz desde 1975, cuando fueron cedidos por el Ayuntamiento para la construcción de una iglesia.

Ante las demandas por parte del obispo, el alcalde ha declarado que "en estos 47 años el Ayuntamiento ha constatado que no solo no se ha construido el edificio con el fin para el que se cedió la parcela, sino que desde el obispado no se ha hecho efectivo ninguno de los pagos por impuesto de bienes inmuebles relacionados con este terreno. Igualmente, el terreno nunca ha sido vallado ni conservado adecuadamente por el obispado y estaba siendo utilizado como aparcamiento por parte de ciudadanos, pero en un estado deplorable".

Ruiz Boix ha adelantado que "los servicios jurídicos municipales van a investigar hasta qué punto el terreno utilizado para la construcción de 62 aparcamientos en la barriada de La Paz es o no propiedad del obispado, y en caso de que lo fuera, se le reclamarán los impuestos no satisfechos durante estos años".

Procesión extraordinaria

El choque se produce a tres días de la visita del obispo a la procesión extraordinaria por el tercer centenario de la llegada de la imagen del Jesús Nazareno, en la que el máximo representante de las congregaciones de Cádiz y Ceuta realizará una misa en la alameda.

Ahora, el regidor de San Roque y presidente de la diputación de Cádiz arremete solicitando al obispado la devolución de la casa de ejercicios espirituales Cristo Rey' (calle San Francisco, 4), que se cedió por parte del Ayuntamiento en los años sesenta para realizar un instituto comarcal de formación de militantes. Según un comunicado del Ayuntamiento, este inmueble lleva cerrado desde el año 2000 "con peligro de derrumbe por la mala situación en la que se encuentra debido al abandono al que el edificio está sometido, ya que requiere de una fuerte inversión para su reparación que el Obispado no acomete".

El Consistorio denuncia, además, que sabían por diversas fuentes extraoficiales que el edificio cedido por la corporación se encuentra en venta desde 2019, cuando inmediatamente se instó al obispado a la paralización de la venta y a la devolución del inmueble, advirtiendo de la activación de procedimientos legales si se lo vendían.

"El obispado en esta ocasión no ha sido consecuente con las buenas relaciones que el Consistorio y la Iglesia mantienen en el municipio, ya que son innumerables las ocasiones en las que el Ayuntamiento ha acometido gastos de mejora en todos los templos ubicados en el término municipal, tales como reparaciones, pintura y otros trabajos de mantenimiento, sin coste para la iglesia", lamenta Ruiz Boix.