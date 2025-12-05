La coreana Hanwha recibe la autorización para construir dos parques solares en la finca La Doctora de San Roque

La compañía coreana Hanwha ha recibido la autorización de la Junta de Andalucía para construir dos parques fotovoltaicos en la finca La Doctora de San Roque, con una inversión total de más de 6 millones de euros.

Los proyectos, presentados bajo los nombres Kimchi Solar y Garbi Solar, se ubicarán en la finca La Doctora, al noreste del casco antiguo de San Roque. Según la documentación presentada a información pública el pasado mes de abril, ocuparán una extensión total de 556 hectáreas y tendrán una potencia de 5 MW cada uno. El presupuesto total es de 6,3 millones de euros.

Las instalaciones, que contarán con más de 18.000 módulos fotovoltaicos, compartirán la infraestructura de evacuación de media tensión y la intención es desarrollarlas de forma conjunta. La electricidad será enviada al centro de seccionamiento Las Mesas, ubicado junto a la implantación.

La parcela, denominada La Doctora, cuenta en su interior con una cantera y un espacio para depositar residuos industriales. Esta actividad no debería verse afectada por las plantaciones solares, las cuales se disponen alrededor del espacio, quedando libre el acceso a esta instalación.

El gobierno andaluz, a través de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de Cádiz, ha concedido la autorización administrativa previa, así como la autorización administrativa de construcción a HECE Renovables (Hanwha Energy Corporation Europe), según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Ubicación de los dos parques solares de Hanwha en San Roque autorizados por la Junta de Andalucía / D. F. V.

Según detalló la empresa en el proyecto, en la elección de esta finca en San Roque fueron decisivos su alto nivel de radiación directa, no estar sometido a fuertes vientos y la morfología del terreno, así como la distancia hacia el núcleo de población más cercano. Para la correcta integración de los parques en el entorno, la empresa instalará pantallas visuales en ciertos puntos y tomará medidas para la protección del alimoche, como la instalación de comederos para esta ave.

De acuerdo con la resolución, ambos parques solares recibieron alegaciones relativas al medio ambiente y a la ordenación del territorio por parte del grupo ecologista Verdemar, aunque todas fueron rechazadas. Sí se aceptó la remitida por Alfa Conexión Solar en relación con un solapamiento del área vallada del parque Kimchi con un proyecto desarrollado en las inmediaciones por esta compañía. Ante esta situación, Hanwha aceptó modificar el perímetro vallado para solventar esta situación.

Además de las plantas Kimchi y Garbi, HECE Renovables había proyectado un tercer parque fotovoltaico en la misma zona, Mistral Solar, también de 5 MW de potencia, con 9.500 módulos fotovoltaicos repartidos por 277 hectáreas. Sin embargo, la compañía remitió a la Junta en octubre una solicitud de desistimiento, ya que las restricciones técnicas y ambientales que se le aplicaban provocaban que el proyecto careciera de viabilidad, según expone la delegación de Industria en su resolución. Esto ha restado tres millones de euros al proyecto total.

Hanwha cuenta en España con su propia comercializadora para la energía solar producida en sus parques, Imagina Energía, lanzada en los últimos meses de 2024. La previsión, según apuntó en su momento la compañía, es invertir 1.500 millones de euros en instalaciones de autoconsumo y grandes plantas fotovoltaicas tanto en desarrollo como en construcción durante los próximos diez años. La empresa coreana lleva presente en el país desde 2018, cuando arrancó sus proyectos de parques solares y comercialización de paneles.