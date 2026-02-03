San Roque comienza el desalojo de las zonas inundables ante el aviso naranja por la borrasca Leonardo

El Ayuntamiento de San Roque ha informado del desalojo de las zonas inundables del municipio, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, ante la activación de la alerta naranja por la borrasca Leonardo, que comenzará en la noche de este martes. Asimismo, se ha convocado al órgano de coordinación de emergencias Cecopal para realizar un seguimiento de la situación, y este miércoles se cerrarán las instalaciones municipales y se suspenderán todas las actividades dependientes del Ayuntamiento. La Junta ha ordenado también el cierre de los centros educativos durante la jornada del miércoles.

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado este martes al mediodía en una reunión telemática de los primeros ediles de la comarca con responsables de Emergencias 112 de Andalucía. En dicha videoconferencia, la Junta ordenó el desalojo de las zonas inundables del municipio ante la posibilidad de desbordamiento de los ríos como consecuencia de las intensas lluvias y los fuertes vientos que generará la borrasca Leonard a partir de la noche de este martes, estableciéndose además el nivel 2 de alerta.

Tras esta reunión, a la que asistieron también los tenientes de alcalde de Seguridad y de Obras y Servicios, David Ramos y Belén Jiménez, así como el jefe de la Policía Local, Rubén Pérez, se convocó para las 14.30 al órgano de coordinación CECOPAL, que volverá a reunirse durante la noche y, en principio, en dos ocasiones a lo largo de la jornada del miércoles.

María del Mar Collado explicó que, a la espera del listado definitivo de zonas inundables que debe remitir la Junta de Andalucía, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil comenzarán de manera inmediata el desalojo de la población ubicada en la ribera del río Guadarranque, tanto en la barriada de Estación de San Roque como en la barriada de Guadarranque. Una vez se disponga de la información autonómica, se llevarán a cabo los desalojos en el resto de zonas afectadas.

La alcaldesa accidental añadió que el Ayuntamiento ya ha comenzado a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas desalojadas, que contarán con los medios necesarios para su atención, y realizó un llamamiento a la prudencia, solicitando a la población que siga las recomendaciones y órdenes de las autoridades.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en la zona del Estrecho para la noche de este martes y durante toda la jornada del miércoles. Ante esta situación, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, pidió por la mañana la máxima precaución a la población sanroqueña. En términos similares se expresó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien anunció al mediodía el cierre de los centros educativos en la mayor parte de la región y comunicó que a las 20.00 la población del Campo de Gibraltar recibirá un mensaje EsAlert para avisar del riesgo.

El aviso naranja por viento y fenómenos costeros estará activo desde las 22.00 de este martes hasta las 16.00 del miércoles, pasando posteriormente a aviso amarillo hasta las 21.00. El aviso naranja por lluvias comenzará a las 00.00 y se mantendrá hasta las 23.59 del miércoles.

Como medida preventiva, desde la noche de este martes permanecerán cerradas las instalaciones deportivas y culturales municipales, los cementerios, los parques infantiles y de mayores, las actividades de la Universidad Popular, los centros de participación activa para personas mayores y los talleres de la Delegación de Asuntos Sociales. Asimismo, se informa de que mañana, 4 de febrero, no habrá servicio de autobuses en el municipio de San Roque.