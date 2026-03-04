Una clínica ilegal de estética en Guadiaro, cerrada por la Guardia Civil por prácticas peligrosas

La Guardia Civil ha desmantelado en Guadiaro, en el término municipal de San Roque y muy próximo a Sotogrande, una clínica de estética que operaba de manera ilegal, tras comprobar que su titular realizaba procedimientos médicos invasivos sin estar habilitada ni contar con la formación mínima exigida por la ley.

La investigación comenzó después de que el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz denunciara varios intentos de la responsable de colegiarse con títulos presuntamente falsos, incluyendo un máster de postgrado en medicina estética que no había cursado legalmente.

Los agentes constataron que la clínica ofrecía tratamientos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica sin autorización sanitaria. Además, la responsable publicitaba sus servicios a través de redes sociales y contaba con una cartera de clientes en crecimiento.

Con autorización judicial, la Guardia Civil registró tanto la clínica como el domicilio de la detenida, interviniendo material sanitario (viales y rellenos dérmicos inyectables), agendas con anotaciones de clientes, documentación presuntamente fraudulenta y material informático.

Desde la Guardia Civil se recuerda a quienes quieran someterse a tratamientos estéticos que siempre verifiquen la capacitación de los profesionales y la legalidad de los centros. La mala praxis por parte de personas no autorizadas puede tener consecuencias graves para la salud.

La detenida ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de intrusismo profesional, falsedad documental y un delito contra la salud pública.